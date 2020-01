Juventus, allarme per Maurizio Sarri: infortunio in difesa

Torna l'emergenza terzini in casa Juventus. Danilo, uscito al 41' del primo tempo della partita di Coppa Italia contro la Roma, ha riportato una lesione muscolare alla coscia destra che lo costringerà a restare fuori per le prossime settimane.

L'esterno brasiliano si è sottoposto giovedì agli esami presso il J Medical, che hanno evidenziato in particolare una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Il giocatore dovrà osservare 10 giorni di stop, quindi verranno ripetuti gli esami per definire con precisione i tempi di recupero.

Danilo salterà quindi sicuramente le partite di campionato contro il Napoli e contro la Fiorentina.

Suona così l'allarme per Maurizio Sarri che si ritrova con tutti i terzini acciaccati: Cuadrado si è appena ripreso dall'influenza avuta in settimana, De Sciglio ha un problema alla coscia sinistra, mentre Alex Sandro non è ancora al top dopo la botta subita contro il Parma nella scorsa giornata di campionato.

Sarri si è espresso così sull'emergenza in difesa: "In questo momento siamo rimasti con Cuadrado che veniva da un'influenza, e Alex che veniva fuori su un muscolo traverso. Durante la stagione abbiamo fatto anche una partita con Matuidi terzino, in caso di necessità ha già fatto una partita intera in quel ruolo. E qualche allenamento".

SPORTAL.IT | 23-01-2020 15:32