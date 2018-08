Juventus, Allegri: "Grazie Higuain"

Altra vittoria della Juventus in terra americana. Battuta, ai rigori, la squadra MLS All Stars. Allegri è soddisfatto della prova dei bianconeri: "E' stata davvero una bellissima partita e una buona occasione per continuare a prepararci per la stagione. Siamo davvero felici. Ringraziamo per l’opportunità che ci è stata data di giocare questa partita". Una battuta sull'addio del Pipita: "Grazie Higuain, ci hai dato tanto".

Gli fa eco il "Tata" Martino, allenatore della selezione All Stars (e tecnico della franchigia MLS di Atlanta): "Credo che la squadra, nel suo complesso, abbia fatto molto bene e penso che sia stata all'altezza delle aspettative dei fan. Spero che gli spettatori si sia divertiti".

SPORTAL.IT | 02-08-2018 08:00