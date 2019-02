Juventus, Allegri cambia mezza squadra: "Ecco come sta Chiellini"

Squadra che perde si cambia, e Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Parma annuncia diverse modifiche alla formazione vista in campo a Bergamo nell'amara serata contro l'Atalanta.

"Sabato rientra Mandzukic e devo decidere chi mettergli accanto oltre a Ronaldo. Uno tra Dybala, Bernardeschi e Douglas Costa. C'è bisogno che qualcuno rifiati perché abbiamo speso tanto e c'è gente fresca che può dare un contributo importante ora che c'è grande bisogno".

Dybala quindi potrebbe riposare: "Dybala ha giocato tantissime partite. Credo che insieme a Bonucci sia quello che ha giocato più di tutti. Per quanto riguarda la sua posizione in campo, a Bergamo e a Roma con la Lazio in assenza di Mandzukic ha giocato nella stessa posizione. È questione di caratteristiche di chi gli gioca a campo. Le formazioni sono questione di caratteristiche, ci vuole una prima punta e una seconda punta. Noi come caratteristiche abbiamo Ronaldo, Mandzukic e Dybala che hanno altre caratteristiche. Normale che se davanti c'è Mandzukic, Dybala ha più occasioni".

"In difesa giocherà Caceres con Rugani, è un giocatore affidabile. Chiellini non ha niente di grave, ma ci vorranno dieci o quindici giorni prima che sia a posto. Sabato non c'è, difficilmente ci sarà col Sassuolo, poi vedremo l'evolversi della situazione".

A centrocampo il mister toscano rimescola le carte: "Pjanic è pronto. Gli interni vediamo, può giocare Bernardeschi da mezz'ala sinistra, Khedira o Bentancur da mezz'ala destra, l'importante è riprendere nel migliore dei modi dopo la sconfitta di Bergamo perché servono ancora tante vittorie per arrivare al raggiungimento dell'obiettivo scudetto".

Poi annuncia: "Ci sono buone possibilità che giochi Spinazzola. E Perin giocherà come avevo detto".

Sulle difficoltà attuali della squadra: "Non c'è crisi, abbiamo perso una partita che si è incastrata male. A Roma abbiamo sbagliato 50 palloni e a Bergamo uguale. Vuol dire che c'è stata meno precisione. Poi a Roma c'è andata bene perché non abbiamo subito il 2-0".

SPORTAL.IT | 01-02-2019 16:45