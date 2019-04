Juventus, Allegri cambia tutto: 'Tanti a casa, non festeggeremo'

La Juventus sta per mettere le mani sull'ottavo scudetto consecutivo: a Ferrara i bianconeri vogliono chiudere la pratica contro la Spal (basta un pareggio) per confermare il loro dominio incontrastato in Italia e dedicarsi anima e corpo all'obiettivo principale della stagione, la Champions League. In conferenza stampa Massimiliano Allegriannuncia molti cambi nella formazione e il rinvio della festa in caso di titolo.

"In molti riposeranno, c'è gente che ha bisogno di giocare. Qualcuno può anche rimanere a casa. Ci saranno giovani dietro, chi rimarrà a casa festeggerà a casa. Martedì c'è una gara importante e i festeggiamenti saranno rinviati".

In campo contro gli estensi tanti giovani: "Kean gioca e sarà importante per mettersi in evidenza e fare bene. Poi per martedì ci penseremo. Poi tra Nicolussi o Coccolo, uno dei due giocherà. Cristiano Ronaldo difficilmente sarà della partita. E' rientrato già nei limiti di quello che ha avuto, quindi rischiarlo non ha senso, ma come lui ci sono giocatori che hanno bisogno di recuperare. Noi veniamo da una sosta in cui hanno giocato sempre e domani c'è la possibilità di farli recuperare e comunque in campo ci andrà una formazione tosta e giusta per portare a casa il risultato".

La crescita di Rugani: "Rugani è stato all'altezza come lo era stato in conferezna il giorno prima, perché non era facile. Ma la cosa strana e buffa che mi fa sorridere è che c'erano momenti in cui Rugani doveva giocare per forza, poi quando decido di farlo giocare in un quarto di finale c'è tutto questo scetticismo. Cioè o è nero o è bianco, o uno è buono o non lo è. Se è buono può giocare quarti, semifinale e finale, poi può avere più o meno esperienza. La Juve negli undici in campo aveva Rugani, Bentancur, Cancelo e Bernardeschi, più Kean in panchina. Giocare un quarto di finale con giocatori che viaggiano tra i 22 e i 24 è un bel risultato, perché vuol dire aver programmato un futuro importante. Con Kean in panchina e giocatori che hanno davanti nove e non otto". In porta giocherà Perin, si rivede Cuadrado: "Gioca. Sta bene e gioca".

Poi l'annuncio su Barzagli: "Barzagli rientra con la squadra nel fine settimana, è venuto ad Amsterdam per onor di firma, perché è un giocatore importante all'interno dello spogliatoio e in certi momenti averlo con noi anche sen on è a disposizione è molto importante e poi credo che abbia iniziato, tanto siamo a un mese alla fine, un percorso per cominciare a vedere le cose dall'altra parte. Allenatore o dirigente? Andrea per come lo vedo io potrebbe far parte di uno staff, soprattutto all'inizio, per imparare e aiutare nella cura dei difensori perché sotto quell'aspetto è un professore. Quindi credo possa essere un valore aggiunto per la Juventus".

SPORTAL.IT | 12-04-2019 12:56