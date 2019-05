Juventus-Allegri, Del Piero si schiera. C'è la data dell'incontro

La resa dei conti tra la Juventus eMassimiliano Allegri è in programma mercoledì. Il tecnico bianconero incontrerà il presidente per fare un bilancio della stagione appena trascorsa e illustrargli il suo nuovo progetto, che prevede un ritorno al 4-3-1-2 e al trequartista: un piano che per forza di cose avrà ripercussioni sul mercato estivo della Vecchia Signora. Andrea Agnelli avrà l’ultima parola, anche sulla conferma del mister livornese e sul possibile rinnovo del contratto con aumento d’ingaggio.

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport è arrivato il parere illustre del grande ex Alessandro Del Piero: “Se nonostante lo scudetto pensiamo che la stagione sia deludente, allora siamo fuori dal mondo. Io conosco la Juve, conosco i suoi tifosi, so benissimo a cosa ci si riferisce. Ma non è accettabile che uscire dalla Champions ai quarti cambi radicalmente il giudizio. La stagione è più che buona. L’uscita dalla Champions ai quarti ovviamente è una delusione. Il rammarico più grande è non aver mostrato contro l’Ajax il potenziale visto nel ritorno con l’Atletico”.

Il futuro di Allegri: “Gli allenatori non hanno una data di scadenza, tutto dipende dalla sintonia con il club su programmi e obiettivi. Se c’è, allora non sarebbe giusto chiudere con Allegri”.

Sul possibile ritorno di Conte sulla panchina bianconera: “Mi stupirebbe un suo ritorno allaJuventus. In ogni modo, io mi auguro di rivederlo nel campionato italiano perché il calcio ha bisogno di un grande personaggio come lui”.

La serie A poco allenante: “Quest’anno la Champions dimostra che, a parità di tecnica, vince chi riesce a esprimere il potenziale con la maggiore intensità. Al nostro campionato manca quel ritmo. Questa Champions insegna anche che la gestione del risultato sta diventando un eccesso da superare, ha vinto chi ha giocato sempre come se si stesse 0-0. Oggi dobbiamo chiederci cosa significa giocare bene e soprattutto a che velocità e intensità si debba andare per farlo. In Europa ho visto prestazioni tecniche, fisiche ed agonistiche a livelli impensabili”.

Le difficoltà di Dybala: “Credo che valutare Dybala sulla base di questa stagione sia un errore. Non credo che il problema sia la convivenza con Ronaldo, ma più in generale un discorso di inserimento nelle dinamiche della squadra. E forse anche di testa e di fiducia, da recuperare. La stagione di Ronaldo? La delusione per come è andata in Champions avendo un giocatore come lui non deve mettere in discussione il valore della sua stagione. Fatta di tanti gol, di un impatto dirompente sul nostro campionato e di una ridefinizione della dimensione internazionale della Juve”.

SPORTAL.IT | 14-05-2019 08:04