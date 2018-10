Juventus, Allegri fa infuriare la Fiorentina

E' diventato virale in rete un video di Massimiliano Allegri, che durante la partita di Champions League contro gli svizzeri dello Young Boys striglia pesantemente l'ex giocatore della Fiorentina Federico Bernardeschi.

Dopo un'azione di gioco in cui il centrocampista della Juventus commette un errore sprecando un'occasione da gol, il tecnico bianconero si rivolge con rabbia verso la panchina e si sfoga così: "Era un passaggio, bisogna andare a fare gol. Ora se ne esce, c…o. Non siamo alla Fiorentina, c…o!". Il tutto immortalato dallo smartphone di un tifoso sugli spalti.

Lo sfogo ha fatto in poche ore il giro del web, ed ha fatto inevitabilmente discutere i tifosi, con buona parte dei supporters viola che si è sentita offesa per le parole del mister toscano, apostrofato come "volgare", "arrogante" e "maleducato".

Il caso è finito anche sui giornali, con il Corriere Fiorentino che ricorda ad Allegri come la Fiorentina sia il club che durante l'ultima sosta ha fornito il maggior numero di giocatori alle nazionali, più degli stessi bianconeri.

Nel dopo gara del match vinto contro lo Young Boys per 3-0, Allegri si era soffermato così sulla prestazione di Bernardeschi: "Ha fatto una bella partita, ma gli ho tirato un po' le orecchie perché c'erano situazioni in cui doveva dare la palla e invece cercava il gol personale".

Sulla tripletta di Dybala: "Sono contento per lui, sta crescendo molto e ora gioca con più continuità. Ad ogni modo anche tutti gli altri hanno giocato un'ottima partita, specie a livello di maturità e serietà. Sei punti sono tanti, ma le due sfide con il Manchester United e la partita con il Valencia decideranno il passaggio e il primo posto nel girone".

"Stiamo vivendo un buon momento, ma non siamo ancora al livello ottimale della forma. Stasera dovevamo segnare più gol e non sprecare le occasioni che abbiamo creato. Ora dobbiamo preparare la trasferta di Udine, che è un campo spigoloso. Dovremo essere preparati a livello mentale"

SPORTAL.IT | 05-10-2018 10:15