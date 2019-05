Juventus, Allegri fa un passo indietro sul suo futuro

Durante la conferenza stampa alla vigilia della gara con il Torino, Massimiliano Allegri ha parlato della formazione che scenderà in campo: “Rugani non c’è perché ha un po’ di infiammazione. E’ rientrato Caceres, Barzagli sta meglio ma lo lascio a riposo, poi vedremo nei prossimi giorni. Difesa a tre? No, giocano Chiellini e Bonucci in una linea a quattro. Pinsoglio sicuramente una partita la giocherà. Se lo merita, è un punto di riferimento anche nello spogliatoio, è diventato molto importante. Per quanto riguarda Kean, domani o ci giochiamo tutto all’inizio oppure mi porterò un cambio in panchina”.

Nonostante le rassicurazioni, il suo futuro sembra essere ancora in bilico: “C’è da vedersi col presidente per programmare e parlare dell’annata che è stata, delle cose che sono andate e di quelle che non sono andate, anche di quella che sarà l’annata prossima. C’è da vedere come migliorare la squadra, dove vorremo arrivare e quali saranno le idee del presidente. Per il resto è tutto normale, ci siamo visti questa mattina, ma anche l’altro giorno. Quando lui è qui ci vediamo sempre”.

“Tutti gli anni devo andare via, poi sono cinque anni che sono qui. Il vantaggio è che abbiamo un mese di tempo rispetto al passato, per pianificare. Fate i giornalisti ed è giusto che scrivete quello che sentite. Le motivazione ce le ho. Quando decido di rimanere e di ripartire con la Juventus per il sesto anno è perché ho le motivazioni. Se non fossi convinto a livello tecnico non ripartirei“.

Sul Torino: “Giochiamo un derby importante, il Torino in 17 trasferte ha perso solo una volta. Speriamo che domani sia la seconda. Mazzarri sta facendo qualcosa di straordinario, loro sono in lotta per la Champions e noi dovremo giocare come abbiamo fatto nel secondo tempo con l’Inter. Sono convinto che faremo una bella partita. Da tanti anni i granata non arrivavano a questo punto del campionato con queste possibilità di giocarsi la Champions. Sono solidi e hanno tanta fisicità”.

L’anno prossimo Allegri potrà contare su Ramsey: “E’ un giocatore di qualità, col gol nelle gambe e buoni tempi d’inserimento. Un ottimo acquisto”.

SPORTAL.IT | 02-05-2019 14:34