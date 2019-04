Juventus: Allegri fa una grande rivelazione sul suo futuro

Massimiliano Allegri ancora alla Juventus a lungo. In un’intervista al Corriere della Sera il tecnico bianconero confessa il suo sogno: “Se mi piacerebbe avere un ruolo “alla Ferguson” allaJuventus? Io spero di sì, perché vorrebbe dire rimanere tanti anni alla Juve”. Alex Ferguson rimase al Manchester United per ben 27 anni, dal 1986 al 2013, plasmandolo nel corso dei decenni e vincendo qualcosa come 38 trofei: una eredità che anche Allegri, per ora 10 trofei in quasi 5 anni a Torino, vorrebbe lasciare.

Il tecnico toscano si definisce un allenatore “aziendalista”: “E’ un allenatore che porta risultati. Io mi reputo un manager dell’azienda Juventus, che alla fine dell’anno deve portare a casa il risultato, non solo a livello sportivo, ma anche a livello di crescita dei giocatori. Risultati che incidono alla fine anche sul bilancio della società”.

Più importante il modulo o lavalorizzazione dei giocatori: “L’allenatore deve dare un’organizzazione di gioco e avere la lucidità di capire fino a dove possono arrivare i giocatori che ha a disposizione. Quelli che possono arrivare a 7 e devono dare 7, quelli che possono arrivare a 10 devono dare 10. L’importante è che l’allenatore conosca le qualità e il punto fino a dove può arrivare il giocatore che ha davanti. Non possono tutti fare le stesse cose, questa è una legge di vita”.

Allegri si esprime poi sulla finale persa con il Real due anni fa: “Il compiacersi e la presunzione ti possono far perdere il senso della realtà. Nella finale col Real abbiamo avuto eccessivo ottimismo e sicurezza. In Europa ora devi vincere, come devi vincere in Italia”.

Il prossimo avversario: “L’Ajax? Il merito della crescita è dei singoli talenti all’interno di un sistema che insegna ai ragazzi a giocare a calcio, che non li ‘meccanizza'”.

SPORTAL.IT | 05-04-2019 10:47