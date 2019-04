Juventus, Allegri parla delle condizioni di Cristiano Ronaldo

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia del big match di campionato contro il Milan. In primis l'allenatore bianconero ha fatto luce sulle condizioni di Cristiano Ronaldo, che sta lavorando per poter essere presente ad Amsterdam per il match di Champions contro l'Ajax: "Cristiano sta meglio. Ci sono dei buoni segnali a 5 giorni dalla partita contro l'Ajax. Lui sta facendo tutto per esserci e noi speriamo sia a disposizione".

La Vecchia Signora è a un passo dal suo ottavo scudetto di fila: "Quando vinceremo lo scudetto sarà una bellissima serata da celebrare nel migliore dei modi. Vincere otto scudetti di seguito non è mai semplice. Ci sono più meriti della Juve che demeriti degli altri. La Juve sta viaggiando oltre la media scudetto, al Napoli vanno fatti i complimenti per la stagione che sta facendo ma noi stiamo facendo qualcosa di straordinario".

Ancora sul caso Kean: "Bonucci dopo la partita si è espresso male ma poi si è subito chiarito con un post su Instagram. Bisogna distinguere bene le due cose. In campo bisogna avere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dell'avversario. Il razzismo non è mai giustificabile e va combattuto". Sui progressi del classe 2000: "È un giocatore che corre verso la porta. può giocare accanto a Mandzukic o con dietro Dybala o Bernardeschi. Sta crescendo. Nel primo tempo ha Cagliari non aveva fatto una buona partita ma sono contento. Lui per diventare un grande giocatore come tutti i giovani deve acquisire un livello mentale molto alto che gli permetta di stare 10 o 15 anni alla Juventus. Se no si perde in 100. Una volta prima di diventare giocatore dovevi fare 100 presenze in Serie A e allora ti meritavi una grande maglia. Lui deve essere bravo a migliorare e allora così potrà fare una grande carriera. Dipende tutto da lui".

Chiellini a riposo: "Molto probabilmente sta fuori, gli altri devo valutarli. Siamo in buona condizione e dopo il Milan avremo tempo per recuperare. Nei 90 minuti abbiamo anche i cambi per fai rifiatare i titolari". I rientri: "Dybala, Mandzukic e Spinazzola sono a disposizione. Per Khedira bisogna valutare la condizione, Douglas dovrebbe esserci con l’Ajax, Barzagli deve fare un controllo e sarà a disposizione nel giro di 10 giorni, Caceres tre settimane out, Perin non ci sarà domani e va valutato giorno dopo giorno".

