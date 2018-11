Juventus, Allegri parla delle condizioni di Cristiano Ronaldo

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha parlato delle condizioni psicofisiche di Cristiano Ronaldo, che molti raccontano come "infastidito" dopo le indiscrezioni sulla sua esclusione dal podio del Pallone d'Oro: "Ronaldo? Io non so niente di questa cosa… Sta bene, ieri ha fatto un buon allenamento. L'ho detto e lo ripeto, per quello che ha fatto merita il Pallone d'Oro".

Poi ha annunciato alcuni cambi in vista della prossima partita di campionato contro la Spal. I bianconeri affronteranno un tour de force da 9 partite in un mese, e il turnover sarà obbligatorio: "C'è più competizione con l'arrivo di Ronaldo: tutti hanno elevato il livello di attenzione. Dybala è rientrato giovedì. Ci sono probabilità che parta dalla panchina: ripeto, davanti giocheranno sicuramente Ronaldo e Mandzukic, poi vedremo. Un cambio bisogna che me lo lasci, abbiamo fuori un po' di giocatori. Ora queste sette partite di campionato saranno belle e difficili, dobbiamo ancora qualificarci in Champions, c'è da fare prima di prendersi giorni di vacanze. Ah, domani intanto dico che gioca Perin".

La Spal: "Era meglio affrontarla prima della sosta? Lo vedremo domani. Se avremo vinto, sarà stato meglio affrontarli dopo. La Spal gioca bene, costruisce da dietro e ha belle trame di gioco. Hanno già vinto a Roma in trasferta, giocando bene. Hanno vinto in trasferta anche la prima a Bologna, fuori casa ha già fatto risultati importanti per essere una squadra che lotta per la salvezza. Poi è molto fisica, bisognerà fare una partita seria e indirizzarla nel verso giusto. Sapendo che tra le squadre di bassa classifica è una delle più difficili da affrontare: se non sei ordinato ti mettono a giro".

I tanti infortunati: "Semplicemente bisogna far giocare quelli che ci sono. Khedira è fuori, Emre Can penso che in un paio di settimane possa essere a disposizione. Matuidi torna oggi perché aveva bisogno di un paio di giorni di riposo. Pjanic e Bentancur ci sono, ci sistemeremo con chi c'è. Non siamo in emergenza. Stiamo bene, dobbiamo fare bene l'approccio alla partita: è quella dopo la sosta e in alcune circostanze abbiamo pagato in termini di pareggi o sconfitte. La partita di domani deve darci lo slancio per la qualificazione col Valencia e poi proseguire in campionato fino a fine anno".

SPORTAL.IT | 23-11-2018 12:45