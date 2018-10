Juventus, Allegri torna a parlare di Cristiano Ronaldo

Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa aggiorna sullo stato psicofisico di Cristiano Ronaldo: "Cristiano è molto sereno, sta lavorando bene, il resto sono cose personali su cui non posso rispondere e non devo rispondere. Qui si è inserito molto bene, con grande umiltà, ha portato ancora più senso di responsabilità che questa squadra ha sempre avuto. Poi il gol è la cosa che sa fare meglio di tutti…".

Sul match contro il Genoa, occhio a Piatek: "Piatek è catalizzatore di palloni in area, la palla arriva dove c'è lui. Noi dobbiamo tenere un profilo basso, lavorare e pensare di partita in partita. La troppa positività abbassa l'energia. E’ un momento importante, se pensiamo di vincere prima di giocare sbagliamo. La prima partita dopo la sosta è pericolosa, il Genoa farà una partita di grande aggressività. Bisogna mettere corsa e testa, oltre alla tecnica che abbiamo".

La formazione: "In porta gioca Szczesny, più avanti tornerà Perin di cui sono contento per come sta lavorando. L'unico che riposerà sicuramente è Chiellini. De Sciglio? Se gioca, gioca a sinistra. Devo valutare Alex Sandro, che nell'ultima partita con la nazionale non ha giocato. Ieri ha fatto un buon allenamento. A centrocampo Bentancur da mezzala ha fatto molto bene, in questo momento è più adatto come mezzala, magari con Can davanti alla difesa. Ma può giocare anche nei due mediani quando giocheremo a due. Devo vedere la situazione e valutare le condizioni dei centrocampisti. Di conseguenza poi sceglierò gli uomini d'attacco".

I complimenti alla Nazionale: "Sono contento di come ha giocato, perché si continua a dire che non ci sono giocatori e la Nazionale va male e tutto è un disastro. Se uno ti dice tutti i giorni che sei cretino, anche se tu non ti senti tale a un certo punto ci pensi 'ma non sarò un cretino veramente?'. Invece bisogna guardare le cose in positivo, i ragazzi giovani hanno iniziato il nuovo corso di Mancini. L'Italia ha giocato un calcio bello, piacevole, e poi ha vinto la partita con la Polonia".

SPORTAL.IT | 19-10-2018 14:00