Juventus: Allegri traballa, offerta indecente dall'estero

Cresce l'attesa nel mondo Juve per l'incontro tra il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri e il presidente Andrea Agnelli: non è escluso il colpo di scena, ovvero il divorzio tra le parti nonostante le dichiarazioni degli ultimi giorni del mister livornese e degli stessi dirigenti della società.

Allegri è tentato dal Paris Saint Germain, che scottato dalla prematura eliminazione in Champions League sarebbe pronto a congedare l'attuale allenatore Tuchel e a ricoprire d'oro il manager toscano. Secondo Sportmediaset lo sceicco Al Khelaifi è pronto a fare follie: Allegri avrebbe ricevuto o starebbe per ricevere un'offerta per un contratto triennale con ingaggio quasi raddoppiato rispetto ai 7,5 milioni di euro che percepisce attualmente.

Un'offerta quasi irrinunciabile che potrebbe convincere definitivamente Allegri a prendere la strada per Parigi. Al suo posto la Vecchia Signora si trovererebbe a un bivio: Agnelli è affascinato dal nome di Guardiola, anche se l'operazione per arrivare allo spagnolo del Manchester City è ora molto complicata. Pep guadagna qualcosa come 23,5 milioni di euro a stagione ed è vincolato fino al 2021.

La dirigenza torinese, in particolare Nedved, punta invece forte sul ritorno di Antonio Conte: lo stesso tecnico leccese reputa i bianconeri la prima scelta qualora si liberasse davvero la panchina, davanti all'Inter con cui ha però già più di un accordo di massima.

"Tornerei alla Juventus? I matrimoni, per esserci, devono essere da ambedue le parti – ha detto Conte martedì alla Gazzetta -. Penso che la Juve abbia iniziato un percorso e penso che siano molto contenti di Allegri che sicuramente ha continuato il lavoro, sta facendo molto bene. Un domani non si sa mai".

L'altra alternativa di alto livello è Didier Deschamps, bloccato però dalla Francia fino al prossimo Europeo.

SPORTAL.IT | 08-05-2019 12:44