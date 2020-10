Juventus, altra grana per Pirlo: cresce il malumore di un big

Può un pareggio essere interpretato come una sconfitta? Sì, se si parla della Juventus e se i bianconeri non vanno oltre l’1-1 contro il Crotone, con il massimo rispetto per una squadra, quella allenata da Giovanni Stroppa, assolutamente meritevole del bel risultato e del primo punto ottenuto dal ritorno in A.

In casa Juve l’atmosfera è tutt’altro che serena, quindi: ad aggiungere benzina sul fuoco un ‘like’ social di Paulo Dybala a una considerazione espressa da una giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’, Fabiana della Valle, su Twitter: “Mi chiedo che senso abbia aver portato Dybala a Crotone, se non per fargli mettere minuti nelle gambe – le sue parole -. Se non era in condizioni di giocare, non era più logico lasciarlo a Torino ad allenarsi?”.

La Joya ha poi rimosso il ‘cuoricino’, ma non abbastanza in tempo perché gli addetti ai lavori non se ne accorgessero, interpretando il gesto social come un ‘mal di pancia’ metaforico (dopo quello reale che lo ha costretto a saltare gli impegni con la nazionale argentina) che suona come un campanello d’allarme in vista della difficile trattativa per il rinnovo del contratto.

Quando è stato inquadrato dalle telecamere allo ‘Scida’, Dybala è sempre parso scontento, mai sorridente. Pirlo ha giustificato in conferenza stampa il suo mancato impiego: “Si è allenato ieri dieci minuti, veniva da un virus intestinale. Non c’è stata occasione per farlo giocare”.

Quella contro il Crotone è la seconda partita di campionato consecutiva (dopo quella con la Roma) che Dybala ha guardato interamente dalla panchina. L’MVP della passata Serie A si aspetta di scendere in campo al più presto e la mancanza di concretezza in attacco potrebbe convincere Pirlo a gettarlo nella mischia in Champions, contro la Dinamo Kiev.

Un’altra serata in panchina, però, potrebbe incrinare un rapporto già molto delicato fra l’attaccante argentino e lo staff tecnico e dirigenziale dei bianconeri.

OMNISPORT | 18-10-2020 12:51