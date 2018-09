Juventus, altra tegola: infortunio per un big

La Juventus perde Sami Khedira. Il centrocampista tedesco, uscito al 23' del match di Champions League contro il Valencia, si è sottoposto giovedì ad alcuni esami a Vinovo, che hanno evidenziato una distrazione ai flessori della coscia sinistra. Per il mediano bianconero è un infortunio preoccupante, perché è nella stessa area che lo aveva costretto già mesi fa ad uno stop di almeno due settimane. Secondo indiscrezioni questa volta le settimane di assenza forzata saranno tre, e quindi il rientro avverrà indicativamente dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali.

L'infermeria juventina oltre a Khedira conta tra gli indisponibili Spinazzola, Barzagli, De Sciglio e anche Douglas Costa, sostituito sempre a Valencia per una contusione alla caviglia, preceduta da un risentimento muscolare alla coscia destra. Le condizioni del brasiliano verranno verificate nella giornata di venerdì: il verdeoro su Instagram ha postato un messaggio amaro "E' stata una settimana da dimenticare". L'infortunio si aggiunge alla squalifica di 4 settimane inferta dopo lo sputo a Federico Di Francesco. Douglas Costa spera in ogni caso di rientrare in occasione della seconda partita della fase a gironi di Champions League contro lo Young Boys.

La Vecchia Signora intanto prepara il ricorso da presentare in caso di squalifica di Ronaldo. Il club può ricorrere sulla base degli articoli 50 e 9 del Codice europeo, che permettono che si possa fare appello contro le conseguenze disciplinari di un "chiaro errore" del direttore di gara, in questo caso Brych. Il portoghese rischia da 1 a 3 giornate di stop dopo il rosso subito ingiustamente al Mestalla durante la partita contro il Valencia.

SPORTAL.IT | 20-09-2018 17:20