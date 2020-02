Juventus, altra tegola per Sarri: infortunio in attacco

Ancora brutte notizie per Maurizio Sarri, a due giorni dalla sconfitta di Verona: Douglas Costa, che contro l'Hellas è incappato nel terzo infortunio stagionale, il nono dall'inizio della sua esperienza alla Juventus, ha riportato una lesione muscolare e dovrà stare fuori almeno venti giorni.

L'esterno brasiliano bianconero si è sottoposto lunedì al J Medical ad alcuni esami che hanno evidenziato una "una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi per il suo completo recupero sono di circa 15 -20 giorni", recita la nota del club piemontese.

L'ala verdeoro difficilmente recupererà in tempo per l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione, in programma tra 16 giorni: nel mirino il big match di campionato contro l'Inter, che si giocherà il prossimo primo marzo.

Douglas Costa è al terzo stop stagionale, il nono nelle tre stagioni bianconere, in cui ha saltato ben 39 match. Gli stop precedenti si sono verificati alla terza giornata, nella trasferta a Firenze, e il 23 novembre, in occasione della trasferta di Bergamo.

"Dal punto di vista muscolare, Douglas Costa è fragile e si fa spesso male, questi problemi sono sempre dietro l'angolo", ha detto Sarri dopo la partita di Verona. Il mister toscano ora ha tre alternative: Ramsey, Bernardeschi, o tornare al tridente pesante Higuain-Dybala-Ronaldo.

