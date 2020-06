Juventus, altra tegola: Sarri perde due colonne per infortunio

I guai non vengono mai soli e allora in casa Juventus continua la pioggia di brutte notizie. La sconfitta ai rigori nella finale di Coppa Italia, giunta al termine di una prestazione deludente in cui i bianconeri si sono spenti dopo un buon avvio, proprio come nella semifinale di ritorno contro il Milan, è stata infatti seguita dalla diagnosi degli infortuni subiti da Sami Khedira e Alex Sandro, che non saranno a disposizione di Maurizio Sarri per le prime partite di campionato dopo la lunga interruzione.

Per quanto riguarda Khedira, che era stato indicato tra i titolari in finale, salvo doversi arrendere a un risentimento muscolare avvertito pochi minuti prima di scendere in campo, il responso è quello di una lesione parziale del tendine del muscolo lungo adduttore della coscia destra. Nei prossimi giorni il campione del mondo 2014 sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti per definire i tempi di recupero, ma l’assenza dai campi non dovrebbe essere inferiore alle tre settimane.

Alex Sandro si è invece infortunato in campo, nei minuti conclusivi della partita. Il timore che si trattasse di un danno serio al ginocchio è stato confermato dall’esito degli esami che hanno evidenziato una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale. Il brasiliano della Juventus non dovrebbe sottoporsi ad intervento chirurgico e ha già iniziato la fisioterapia, ma anche in questo caso è facile immaginare che per rivedere l’ex Porto in campo servirà circa un mese.

Di fatto, Sarri rischia di avere a disposizione due giocatori importanti della propria rosa solo per lo sprint finale in campionato e per il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Lione. Problemi grossi per il tecnico toscano soprattutto in difesa, visto che alla voce esterni la coperta è corta con i soli De Sciglio e Danilo a disposizione cui si aggiunge l’adattato Cuadrado.

SPORTAL.IT | 18-06-2020 19:12