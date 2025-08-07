Juventus, addio a sorpresa: Alisha Lehmann ha scelto il Como. Si disintegra la coppia con Douglas Luiz

Terminata la relazione con Douglas Luiz, Alisha Lehman pone fine anche a quella con la Juventus: la svizzera ha trovato l'accordo per giocare con il Como

Arrivata con un carico di aspettative molto importante, forse più dovuto ai numeri sui social che alle prestazioni che aveva offerto in Inghilterra, Alisha Lehman alla Juventus ha deluso parecchio. Appena 2 gol e un assist per l’attaccante svizzera, che anche agli scorsi Europei femminili non ha convinto. Dopo una sola stagione, la Juventus ha deciso di cederla: nella prossima stagione Alisha Lehman ripartirà dal Como Women.

Alisha Lehmann al Como: accordo verbale con il club

Sarebbe stato raggiunto un accordo tra i comaschi e il club bianconero per il suo trasferimento a titolo definitivo. La stessa giocatrice ha un accordo verbale di massima con quello che molto probabilmente sarà il suo prossimo club. Una decisione che arriva come una doccia fredda per la svizzera: infatti la Juventus nei giorni scorsi aveva dato segnali di distensione aumentando le probabilità di permanenza dell’attaccante nella sponda bianconera di Torino.

L’esperienza alla Juve di Lehmann e Douglas Luis

L’arrivo di Alisha Lehman nell’estate del 2o24 era stato caratterizzato dalla sua relazione con Douglas Luiz. I tabloid di gossip erano impazziti al loro arrivo, pregustando le tante notizie all’interno dell’ambiente Juve. Ed effettivamente così è stato. I due erano insieme da tre anni quando hanno deciso di fare una scelta importante lasciando entrambi l’Aston Villa e l’Inghilterra per provare la vita italiana alla Juventus e a Torino. Ma l’aria piemontese non sembra avergli fatto troppo bene.

Infatti i due, dopo quattro anni di relazione e parecchi “tira e molla” si sono lasciati. Forse complice anche il periodo difficile per entrambi in campo. Di Lehmann ne abbiamo parlato, ma per il brasiliano non è andata meglio, anzi. Se almeno la svizzera è stata comunque in elemento importante per il gruppo, non si può dire lo stesso di Douglas Luiz. L’ex Aston Villa non ha mai trovato continuità nelle presenze in campo, né con Thiago Motta che con Tudor. L’ultimo strappo con i bianconeri è stata la sua assenza all’inizio del ritiro della squadra. La cessione e il suo ritorno in Premier League appare dietro l’angolo.

Lehmann-Douglas Luis, il bizzarro annuncio della fine della relazione

Dei modi quantomeno strani, che avevano caratterizzato anche l’annuncio di Alisha Lehman sulla fine della loro relazione. Intorno allo scorso maggio, i fan hanno iniziato a interrogarsi sulla situazione sentimentale dei due dopo che una bufala virale aveva mostrato Jack Grealish flirtare con Lehmann su Instagram. Lo screenshot mostrava il giocatore del Manchester City che commentava sotto un suo post: “Auguri per la Festa della Mamma”, con un cuore. Lehmann avrebbe risposto: “Non sono una mamma, ma grazie”. E Grealish: “Posso cambiarlo“, con l’emoji dell’occhiolino. Ma la bufala ci ha messo pochissimo a sgonfiarsi dato che bastava controllare sotto i commenti del post e vedere che l’inglese non ha mai commentato. Lehmann ha risposto all’immagine pubblicata su X e un fan le ha chiesto: “E Douglas Luiz?”. La risposta della Lehmann è stata categorica: una croce rossa, per cancellare i quattro anni con il centrocampista.