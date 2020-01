Juventus, altro record per CR7

Nella sconfitta al San Paolo, l'unica nota positiva arriva da Cristiano Ronaldo. Il portoghese è andato a segno per l'ottava giornata di fila in campionato. E' la quarta volta che gli riesce una striscia simile in carriera (superato il grande rivale Messi).

Il fuoriclasse bianconero ha ora nel mirino un altro primato personale. Cristiano Ronaldo punta, infatti, al record di 11 gare consecutive in gol, traguardo conseguito quando indossava la casacca del Real Madrid.

SPORTAL.IT | 27-01-2020 08:09