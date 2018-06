Alvaro Morata, in vacanza a Torino con la moglie Alice Campello, ha fatto impazzire i tifosi sui social dopo un commento su un suo profilo Instagram: "Certi amori non finiscono".

Ma l'attaccante del Chelsea per ora prende tempo: "Siamo qui a Torino per partecipare a una festa di compleanno – le dichiarazioni riportate da Sportmediaset.it -. La Juve? Vediamo, per ora non so nulla del mio futuro. Chelsea o Atletico? In questo momento penso soltanto alle vacanze".

SPORTAL.IT | 05-06-2018 11:25