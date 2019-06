Da verificare in casa Juve la situazione di Juan Cuadrado. L'esterno colombiano ha il contratto in scadenza tra un anno, e se non arriverà l'accordo per il rinnovo potrebbe lasciare già in questa finestra di mercato.

In serie A piace a Milan e Roma, ma la Juventus potrebbe utilizzarlo come pedina di scambio per arrivare alla stella della Fiorentina Federico Chiesa.

SPORTAL.IT | 07-06-2019 09:58