Juventus, anche Douglas Costa lascia l'Italia

Si allunga la lista di giocatori della Juventus che hanno scelto di lasciare l’isolamento volontario e l’Italia per ricongiungersi alle rispettive famiglie.

Dopo Cristiano Ronaldo, che era partito per il Portogallo prima che uscisse la notizia della positività di Daniele Rugani al Covid-19, e dopo Sami Khedira, Miralem Pjanic e Gonzalo Higuain, volato alla volta di Buenos Aires per assistere la madre malata, è la volta di Douglas Costa.

L’attaccante è partito per il Brasile nelle ultime ore per motivi familiari dopo aver ottenuto l’autorizzazione della società essendo risultato negativo al test del tampone per il coronavirus.

Resta da capire quando i cinque giocatori potranno tornare in Italia e a quali misure saranno sottoposti al rientro.



SPORTAL.IT | 21-03-2020 19:04