Juventus, anche Rabiot finisce nel mirino dei social

Un lungo esodo, cominciato con Higuain, e che prosegue ora con Rabiot. Il calciatore francese è partito per tornare a casa e con lui sono nove i calciatori della Juventus che hanno deciso di lasciare Torino per far ritorno in patria. Una decisione che non ha lasciato indifferenti i tifosi.

La notizia

A lanciare la notizia è stato Tuttosport che sottolinea: “Adrien Rabiot è l’ultimo straniero in ordine di tempo ad aver lasciato Torino: per festeggiare il compleanno (25 anni), l’altro ieri è rientrato in patria, nella sua villa sulla Costa Azzurra dove in giardino ha ripreso a tirare calci al pallone, allenandosi sui tiri in porta”. Il quotidiano sportivo rivela anche che tutti i giocatori che hanno fatto ritorno a casa, quando rientreranno in Italia dovranno sottoporsi a 14 giorni di quarantena.

Le reazioni

La scelta del centrocampista francese non è ovviamente passata inosservata: “Ho l’impressione o forse una speranza che entro il 19 aprile tutti i calciatori rientreranno in sede. Un paio di settimane di quarantena e ripresa allenamenti lunedì 4 maggio. Tre settimane di allenamento e si gioca con tutte le attenzioni del caso. Inutile sottolineare i se e i ma, cose ovvie sappiamo tutti che le priorità sono altre ma è giusto gettare look sguardo oltre, lo fanno le aziende di ogni ramo, lo fa il calcio”.

Ma c’è chi non vuole proprio sentire parlare di ripartenza del campionato: “Come si può parlare ancora di far ripartire il campionato il 20 maggio? – scrive Tito – Ci sono tantissimi giocatori all’estero, altri col coronvirus, altri ancora ce l’avranno. Chi torna dall’estero deve fare 14 giorni di quarantena senza potersi allenare. Ridicolo parlarne”. E c’è chi è molto severo con i calciatori che hanno deciso di partire: “Ora che sono tornati in patria, ci rimanessero”.

Il caso Higuain

Tra le situazioni che hanno generato maggiore sdegno c’è senza dubbio quella che ha riguardato Gonzalo Higuain. Il calciatore argentino è stato uno dei primi a lasciare l’Italia e a tornare in patria generando un’ondata di polemica. Ma ora il suo futuro, anche a prescindere dall’emergenza sanitaria, sembra essere lontano dall’Italia e da Torino, con la Juventus che sta pensando a un’eventuale cessione in Argentina.

SPORTEVAI | 05-04-2020 10:19