Juventus, anche Spalletti si arrende: missione impossibile e addio inevitabile

Milik, che invano il tecnico bianconero ha provato ad attendere sin dalla passata stagione, entro due settimane dovrebbe dire sì alle offerte dagli Emirati Arabi

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Ci ha sperato fino all’ultimo, ha esultato a ogni piccolo progresso per poi deprimersi a ogni ricaduta successiva e alla fine si è arreso anche lui. Luciano Spalletti le ha provate tutte per recuperare Arek Milik, tormentato da anni da infortuni in serie di ogni tipo, lo ha spronato, gli ha fatto capire quanto lo ritenesse importante ma tutti i suoi tentativi si sono rivelati inutili. Il polacco riprendeva ad allenarsi ma poi si fermava quasi sempre poco dopo. E ora l’addio sembra inevitabile sin da subito.

Le caratteristiche di Milik

Il polacco ex Napoli aveva caratteristiche che non hanno le altre punte bianconere, per Spalletti sarebbe stata una risorsa preziosa visto che dal mercato non è venuto nessuo dei giocatori richiesti per quel ruolo ma non c’è stato niente da fare. Il giocatore ora non rientra più nei piani del club. Milik è stato escluso dalla lista Serie A e non può scendere in campo in gare ufficiali. Per il club bianconero rappresenta solamente un peso nonchè un costo a bilancio, dato percepisce 1,8 milioni netti all’anno. Il contratto dell’attaccante polacco scade il prossimo 30 giugno e i dialoghi per la possibile risoluzione anticipata non sono sfociati in situazioni concrete ma si è aperta un’altra porta.

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L’interesse dei mercati arabi

Come scrive Tuttosport ci sarebbero un paio di club dell’UAE Pro League interessati, ma tutto dovrebbe concretizzarsi entro il prossimo 28 settembre, ovvero quando chiuderà il calciomercato negli Emirati Arabi. Un intermediario ha bussato in settimana dalle parti della Continassa e all’indirizzo degli agenti della punta classe 1994. La trattativa è solo in fase embrionale ma c’è tutto l’interesse a renderla concreta. L’alternativa è la cessione a gennaio.