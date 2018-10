Juventus, ancora guai: si ferma un altro big

La fortuna sembra aver voltato le spalle alla Juventus. Archiviata prima della pausa per le Nazionali la serie di otto vittorie consecutive tra campionato e Champions League, da qualche giorno Max Allegri è alle prese con una serie di imprevisti che rischiano di complicare il percorso della squadra, alle prese con una fase cruciale della stagione.

Prima l’inatteso pareggio contro il Genoa, che ha arrestato la serie di successi permettendo al Napoli e all’Inter di accorciare le distanze in classifica, portandosi rispettivamente a meno quattro e a meno sei punti dai bianconeri, cui è quindi bastato un passo falso dopo una lunga striscia per trovarsi quasi a ridosso le uniche due rivali che sembrano poter impedire a Chiellini e compagni la conquista dell’ottavo scudetto consecutivo.

Poi è stata la volta di una serie di contrattempi fisici a partire da quello occorso a Emre Can, in attesa di sottoporsi a esami più approfonditi per capire la natura del nodulo alla tiroide che gli è stato diagnosticato: il centrocampista tedesco salterà sicuramente le partite contro il Manchester United in Champions League, dove martedì sera la Juventus potrebbe ipotecare il primo posto nel girone in caso di vittoria, e contro l’Empoli in campionato e potrebbe dover andare incontro a un intervento chirurgico.

Ancora più dolorosa la defezione di Mario Mandzukic, con cui Allegri ha dovuto fare i conti proprio prima dell’ultimo allenamento prima della partenza per l’Inghilterra. Il croato ha subito una distorsione alla caviglia, sulla cui gravità si saprà di più dopo l’effettuazione degli esami strumentali del caso. Va da sé che quella del numero 17 sia un’assenza molto grave per Allegri, che aveva trovato nel croato la spalla ideale per Cristiano Ronaldo, il cui rendimento in Italia e in Europa con la maglia della Juventus è decollato proprio grazie all’intesa con Mandzukic, sempre in campo da titolare in stagione tra campionato e Champions eccetto che nel debutto contro il Chievo.

A questo punto le prossime ore per Allegri saranno di riflessione per scegliere il sostituto ideale del vice-campione del mondo. Il rientro di Douglas Costa, in campo per uno spezzone contro il Genoa, è sicuramente una buona notizia in questo senso: il brasiliano si giocherà una delle due maglie in attacco per affiancare il portoghese insieme a Bernardeschi e Dybala. Più sfumata la candidatura di Cuadrado, potenziale arma tattica nel secondo tempo e in campo da titolare sabato in campionato.

