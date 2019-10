Pioggia di milioni sulla Juventus: mercato ricco per i bianconeri

La società Juventus è sempre più ricca. Arrivano soldi freschi nelle casse bianconere. Ufficiale l’accordo, biennale (valido per le stagioni 2019/20 e 2020/21) con la Jeep. Una sponsorizzazione importante che garantirà al club bianconero un incasso pari a 25 milioni di euro. Soldi che verranno, certamente, investiti sul mercato, per cercare di acquistare un baby fenomeno che possa, in futuro, prendere il posto, magari, di CR7 o, perché no, mettere a segno un altro “colpo alla Cristiano Ronaldo”.

Questo il comunicato ufficiale della Juventus: “Si comunica che, in considerazione dell’eccellente performance sportiva della Prima Squadra, che ha determinato in questi anni il miglioramento del ranking UEFA, e grazie all’incremento di visibilità del brand Juventus a livello globale, Juventus Football Club S.p.A. e FCA Italy S.p.A. hanno raggiunto l’accordo per incrementare di € 25 milioni l’accordo. Restano ferme le altre condizioni previste dal contratto in essere sottoscritto nell’aprile del 2012 ed in vigore fino al 30 giugno 2021″.

La Juventus, già prima in Italia a livello di fatturato, diventa ancor più potente. Una sponsorizzazione che conferma come il brand Juventus abbia un appeal fortissimo. Ora toccherà a Fabio Paratici far fruttare al meglio il nuovo tesoretto.

Con CR7 deciso a onorare il proprio contratto con i bianconeri fino alla sua naturale scadenza (giugno 2022), la Juventus potrebbe investire il capitale fresco in un giovane di grandi prospettive, da far crescere proprio al fianco del portoghese.

Tanti i nomi sul taccuino di Fabio Paratici. Da Kai Havertz, baby fenomeno del Bayer Leverkusen, a Jadon Sancho, stella del Borussia Dortmund, passando anche per Sandro Tonali, di ruolo centrocampista, classe 2000, in forza al Brescia.

C’è chi pensa anche in grande, ovvero ad un nuovo “colpo alla Cristiano Ronaldo“. La conferma arriva anche dalle parole di Paolo Aicardi, presidente dei piccoli azionisti Juventus: “Ora tutto è possibile e la scelta di de Ligt ne è la dimostrazione. Credo che la prossima scommessa sia quella di ingaggiare il prossimo Ronaldo, ma più giovane“.

In pole position, secondo diverse indiscrezioni, ci sarebbe Kylian Mbappé, fuoriclasse, di soli 20 anni, di proprietà del Paris Saint-Germain. Il bomber francese sarebbe davvero un “colpo alla Cristiano Ronaldo”.

SPORTAL.IT | 24-10-2019 10:02