Juventus, ancora un infortunio: Allegri cambia tutto

Nuovo infortunio per laJuventus a poche ore dal derby della Mole contro il Torino: si tratta dell'ennesimo stop per motivi muscolari che colpisce uno degli uomini di Massimiliano Allegri. Questa volta è il centrocampista Emre Can a fermarsi e costringere il mister livornese a cambiare i suoi piani in vista della stracittadina contro la squadra di Walter Mazzarri.

Allegri nella rifinitura alla Continassa ha provato il modulo 4-4-2, arretrando Bernardeschi e Cuadrado a centrocampo e inserendo Moise Kean in attacco al fianco di Cristiano Ronaldo. Al posto di Emre Can verrà invece convocato Simone Muratore, centrocampista classe ‘98. In difesa confermati Bonucci e Chiellini coppia centrale con Cancelo e Spinazzola sulle fasce, in mediana spazio al duo Pjanic-Matuidi.

L'infermeria dei campioni d'Italia è sempre più affollata: oltre a Emre Can sono ai box Perin, Khedira, Rugani, Alex Sandro, Bentancur, Douglas Costa, Dybala e Mandzukic. E i tifosi, preoccupati, non mancano di farlo notare sui social. Tra le big d'Europa (le qualificate ai quarti di Champions), la Vecchia Signora è stata di gran lunga la più bersagliata con 36 infortuni totali. Numeri che fanno riflettere.

Allegri nella conferenza stampa di giovedì si è espresso così sul suo futuro: "Devo vedere il presidente, parlare di cosa è andato bene e cosa no quest'anno. C'è da vedere come migliorare la squadra, dove vorremo arrivare e quali saranno le idee del presidente. Tutti gli anni devo andare via, poi sono cinque anni che sono qui, le motivazioni le ho".

SPORTAL.IT | 03-05-2019 13:43