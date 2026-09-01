L’ex numero uno bianconero è stato avvistato a sorpresa a Caselle. Il suo ritorno in Italia, però, non è legato alla Juventus: Agnelli oggi vive e lavora ad Amsterdam

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Andrea Agnelli è tornato a Torino a sorpresa, proprio nelle ore calde che precedono la chiusura del calciomercato. L’ex presidente della Juventus è stato avvistato all’aeroporto di Caselle, dove erano presenti giornalisti e telecamere in attesa dell’arrivo di Pape Sarr. La sua presenza ha inevitabilmente attirato l’attenzione dei tifosi bianconeri. Agnelli, però, è tornato in Italia per motivi familiari e non per questioni legate alla Juventus. Lo ha ribadito lui stesso a chi gli ha rivolto alcune domande.

Agnelli torna a Torino dopo quattro anni

L’ex presidente bianconero ha lasciato definitivamente la Juventus nel novembre 2022, quando si dimise insieme all’intero consiglio di amministrazione del club. Da allora ha progressivamente preso le distanze dal mondo del calcio, fino a trasferirsi ad Amsterdam per dedicarsi a nuovi progetti. Il suo ritorno a Torino, quindi, ha inevitabilmente sorpreso l’ambiente juventino. A chi gli chiedeva qualcosa sul calcio, Agnelli ha risposto in maniera piuttosto netta: “Non seguo più nulla io”. Una frase che conferma la volontà di mantenere una certa distanza dal suo passato alla Juventus.

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Il nuovo progetto nel mondo dello sport

Ad Amsterdam Agnelli ha intrapreso una nuova esperienza professionale legata agli investimenti nello sport. Mesi fa ha dato vita alla Gamma Waves Partners, società focalizzata sull’innovazione e sulle nuove realtà del settore sportivo. Il progetto è nato insieme ad altri investitori importanti, tra cui Rocco Benetton e Giorgio Chiellini. L’obiettivo è entrare con partecipazioni di minoranza in realtà considerate capaci di cambiare il modo in cui lo sport viene prodotto, raccontato e vissuto. Una nuova attività, dunque, lontana dalla gestione quotidiana di un club di calcio.

La visita al Parma e l’incontro con Cherubini

Il ritorno in Italia non è comunque il primo avvistamento recente di Agnelli nel nostro Paese. L’ex presidente della Juventus, infatti, ha seguito da vicino anche alcuni allenamenti del Parma presso il centro sportivo del club emiliano. La visita era ufficialmente legata alla possibilità di incontrare Federico Cherubini, ex dirigente e uomo di fiducia durante la sua esperienza alla Juventus. Con loro erano presenti anche il capo dell’area scouting Massimiliano Notari e il Director of Football Alessandro Pettinà. Un episodio che aveva alimentato inevitabilmente nuove curiosità sul possibile futuro di Agnelli nel calcio.

Il futuro alla Juventus resta un interrogativo

Resta quindi da capire se il ritorno di Agnelli possa avere un significato più ampio, anche se al momento non ci sono indicazioni concrete di un suo ritorno alla guida della Juventus. Durante la sua presidenza il club bianconero è tornato ai vertici del calcio italiano ed europeo, dopo la difficile fase successiva a Calciopoli. I risultati e le intuizioni della sua gestione hanno segnato profondamente la storia recente della società. Oggi, però, Agnelli sembra concentrato sul nuovo percorso professionale intrapreso ad Amsterdam. Il suo ritorno a Torino, almeno per ora, non cambia questo scenario.