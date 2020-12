Juventus, Andrea Agnelli manda un avvertimento a Pirlo

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli si è rivolto ai tifosi in una lettera al forum bianconero VecchiaSignora.com. Il numero uno della società torinese ha mandato un messaggio ad Andrea Pirlo e alla squadra due giorni dopo la brutta sconfitta contro la Fiorentina, che ha fatto sprofondare i campioni d’Italia a -10 dal Milan capolista: la Juve è obbligata a lottare fino alla fine per lo scudetto.

“Chiudiamo un anno che nessuno avrebbe immaginato di vivere. Il primo pensiero è diretto a tutti voi e ai vostri cari… Spero che stiate tutti bene, anche se so che non sarà così. Abbiamo perso famigliari e amici, fatichiamo sul lavoro… Tutti questi, io compreso, noi compresi. Apriamo le porte al 2021 auspicando serenità e felicità, questa volta con meno retorica del solito”.

“Noi lotteremo fino alla fine per il decimo scudetto consecutivo – è il chiaro messaggio che il presidente ha voluto inviare -, consapevoli delle nostre forze in questo momento drammatico per l’industria in cui operiamo. Buon Natale e un abbraccio a tutte le persone cui volete bene!”.

Le parole di Agnelli fanno eco a quelle di Cristiano Ronaldo, che nei giorni scorsi aveva definito inaccettabile la sconfitta con la Fiorentina: ““Ieri, con uno scarso rendimento e un risultato tutt’altro che accettabile, abbiamo chiuso le partite in programma per il 2020, un anno speciale per molti aspetti particolari. Stadi vuoti, protocolli COVID, partite rimandate, lunghe soste e un calendario molto serrato”, sono le parole di CR7.

“Ma questo non è una scusa per nulla. Sappiamo che dobbiamo dare di più di noi stessi, per giocare meglio e vincere in modo più coerente. Noi siamo la Juventus! E non possiamo accettare niente di meno dell’eccellenza in campo!”.

“Spero che questa breve pausa ci aiuti a tornare più forti e più uniti che mai, perché la stagione è ancora lontana dall’essere conclusa e alla fine crediamo di poter festeggiare ancora una volta con i nostri tifosi”.

“Credete in noi, fidatevi della nostra squadra tanto quanto noi ci fidiamo di voi, e noi ce la faremo!”, ha concluso il cinque volte Pallone d’Oro” su Instagram.

OMNISPORT | 24-12-2020 15:57