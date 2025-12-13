Juventus, Andrea Agnelli si inserisce nella guerra tra Elkann e Tether: tifosi scatenati sul web

Tether all'assalto delle quote di Exor, no secco di Elkann: "La nostra storia non è in vendita". Ma i tifosi lanciano a un appello: "Fate tornare Agnelli"

Tra John Elkann e Tether spunta Andrea Agnelli. Il colosso delle criptovalute è uscito allo scoperto con un’offerta per rivelare tutte le quote di Exor, che a sua volta ha rispedito la proposta al mittente. Un botta e risposta che testimonia quanto Devasini e Ardoino facciano sul serio e quanto la proprietà sia ferma nell’arginare la scalata del socio di minoranza, arrivato a ottenere l’11,5% del club bianconero. Nelle ultime 24 ore la ‘guerra’ a colpi di comunicati social ha quasi fatto passare in secondo piano il delicato impegno della squadra di Spalletti al Dall’Ara contro il Bologna.

Tether-Exor, 24 ore di tensioni

Teher ha proceduto per step. Dopo aver raggiunto l’obiettivo di entrare nel Consiglio d’amministrazione del club bianconero con la nomina di Francesco Garino, il gigante delle cripto con un utili per oltre 13 miliardi di euro ha rotto gli indugi con un’offerta per rilevare tutte le quote possedute da Exor.

L’ad dell’azienda, Paolo Ardoino, ha spiegato su X che Tether è intenzionato a investire 1 miliardo di euro per riportare la Signora al top. Il no di Exor è stato immediato: alla nota ufficiale ha fatto seguito anche un video di John Elkann, che ha deciso di metterci la faccia. “La Juve fa parte della mia famiglia da 102 anni. La nostra storia, i nostri valori, non sono in vendita”.

Nella guerra tra Elkann e Tether spunta Andrea Agnelli

Il post Andrea Agnelli non ha regalato soddisfazioni al popolo bianconero. Che ancora rimpiange il presidente dei 18 trofei, tra cui nove scudetti, conquistati in 11 anni. A fine novembre e dopo 34 mesi di attesa è finita l’inibizione che gli era stata inflitta nell’ambito del caso Prisma per l’indagine sulle plusvalenze fittizie: ciò signigica che può far ritorno nel mondo del calcio.

Ed è proprio ciò che desiderano i tifosi della Juventus, che sui social lanciano a un appello tanto a Elkann quanto a Tether: “Dategli la presidenza”. Non si contano i post a favore del dirigente che, chiuso il capitolo Juve, ha deciso di trasferirsi ad Amsterdam con la compagna e le due figlie, dedicandosi ad altre attività.

Perché Agnelli è tornato alla ribalta

Sono i tifosi a chiedere a gran voce il ritorno di Agnelli. Su X Giuseppe non ha dubbi: la Juventus deve restare alla famiglia Agnelli. E apprezza il messaggio di Elkann: “Grazie John, andava detto. Con decisione. E spero che Andrea Agnelli torni presidente!”. “Ci voleva un offerta pubblica di acquisto per farti dire qualcosa di juventino. Ma le chiacchiere stanno a zero, richiama Andrea Agnelli e usa il tuo vero potere per proteggere la Juventus” commenta Pierfilippo.

“Aspettiamo il ritorno di Andrea” spera Diletta. Commentando il video di John Elkann, Alessandra puntualizza: “La chiosa finale perfetta però avrebbe dovuto essere ‘auspichiamo il ritorno di Andrea Agnelli per ritornare ad essere la vera Juventus, rispettata e vincente. Perché solo con lui la passione tocca vette altissime’”. Per Mattia “capisco il legame della famiglia alla Juventus, ma Elkann non ha mai dimostrato di tenerci come ci tiene Andrea Agnelli”. Chiosa così Frà: “Non sarei favorevole a un’acquisizione totale della Juventus da parte di Tether, ma direi sì a Tether come investitore e Andrea Agnelli come acquirente e presidente”.