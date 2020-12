Juventus, Andrea Pirlo aggiorna sulle condizioni di Paulo Dybala

Andrea Pirlo ha parlato a Juventus Tv alla vigilia della partita di Serie A contro la Fiorentina che chiuderà il 2020 dei bianconeri. Il tecnico bresciano ha fatto il punto sugli infortunati, ponendo in particolare l’accento su Paulo Dybala, rimasto escluso dalla trasferta di Parma.

“Sta meglio, si è allenato un po’ con la squadra e un po’ a parte ma credo che sia nelle condizioni di poter venire con noi – sono le parole del Maestro -. Anche Demiral sta meglio, mentre Arthur è indisponibile perché la botta subita contro l’Atalanta gli fa ancora male”.

Pirlo si è anche soffermato sull’evoluzione del centrocampo bianconero: “McKennie, Bentancur e Ramsey sono tre giocatori diversi tra loro che si interscambiano bene. Uno magari è più tecnico, l’altro di inserimento, Rodrigo sa fare un po’ tutto. Essendo così scaglionati diversamente riusciamo ad avere maggiore aggressione sulla palla persa”.

Sulla Fiorentina: “E’ una squadra buona perché ha ottime individualità. Ha tanti ottimi giocatori. È in un momento un po’ difficile, hanno cambiato da qualche partita l’allenatore. Però nel complesso è un’ottima squadra e verrà qui per fare la sua partita per difendersi e per cercare di ripartire. Noi dovremo stare attenti perché nell’ultima partita del 2020 e dovremo chiudere nel migliore dei modi”.

Su Prandelli: “Ho vissuto tanti bei momenti con lui. Abbiamo fatto un grandissimo Europeo, perdendo la finale contro la Spagna. È una persona veramente di cuore che ho avuto il piacere di conoscere per parecchi anni, abbiamo fatto un Mondiale, una Confederation, quindi lo rivedo con grande piacere e si merita qualcosa di più sul campo in questo momento”.

