Juventus, Andrea Pirlo ha preso la sua decisione su Dybala

Paulo Dybala si accomoderà in panchina in occasione della partita di Champions League in Ungheria tra il Ferencvaros e la Juventus. L’attaccante argentino, apparso scarico nell’ultima uscita di campionato contro lo Spezia, verrà fatto riposare in vista dell’incontro di domenica prossima contro la Lazio.

E’ stato lo stesso Andrea Pirlo ad annunciarlo alla vigilia del match: “Sta bene, ci ho parlato anche stamattina perché è normale che dopo tre partite ci sia stanchezza fisica e mentale. È un giocatore importante, potrebbe avere un turno di riposo in vista della Lazio ma deve essere pronto”.

Mercoledì sera potrebbero giocare Morata e Cristiano Ronaldo dal 1′. Si rivede anche Giorgio Chiellini: “Si è allenato bene e sarà a disposizione domani sera”, le parole del tecnico bianconero ai microfoni di Sky.

Sulla disposizione in campo della squadra: “Vedremo un centrocampo a tre? L’ho detto dopo la partita con lo Spezia, l’atteggiamento è lo stesso ma cambiano gli interpreti. Le posizioni sono le stesse. Non importa chi gioca, l’importante è la posizione. Il modello di gioco è lo stesso e l’impostazione tattica rimane la stessa”.

Dopo la sconfitta contro il Barcellona, la Juve è chiamata a un immediato riscatto per ipotecare il passaggio del turno: “I punti sono fondamentali ma vogliamo portare avanti la nostra idea di gioco. Sarà una partita pesante, vogliamo essere padroni del gioco per vincere la partita”.

OMNISPORT | 03-11-2020 17:02