Juventus, ansia per Emre Can: rischio operazione

Brutta tegola per la Juventus. Il centrocampista Emre Can, arrivato questa estate dal Liverpool, potrebbe essere operato nei prossimi giorni dopo l'individuazione di un nodulo alla tiroide.

Questo il comunicato pubblicato sul sito ufficiale dei bianconeri: "Il calciatore Emre Can dovrà essere sottoposto ad approfondimenti clinici e strumentali per un nodulo tiroideo che potrebbe anche necessitare di un trattamento chirurgico". I test stabiliranno se il nodulo è benigno o maligno. Intanto il giocatore tedesco salterà certamente le partite di Manchester ed Empoli.

A consolare la Juventus ci prova Ronaldo, che con il Grifone ha messo a segno il quinto gol in serie A e stabilito un nuovo record europeo. L'attaccante bianconero ha infatto segnato il gol numero 400 in carriera considerando anche Premier League (84 con il Manchester United) e Liga (311 con il Real Madrid) ed è diventato così il primo giocatore nella storia a toccare quota 400 reti nei cinque principali campionati europei.

CR7 ha caricato la squadra su Twitter dopo l'1-1 con i rossoblu: "Ogni partita insegna qualcosa…ora concentrati sulla prossima", è il messaggio social del lusitano, che non vede l'ora di affrontare la sua ex squadra, il Manchester United, in Champions League all'Old Trafford.

"Siamo usciti dalla partita dopo un buon inizio di ripresa – analizza la gara Allegri -, loro sono stati bravi a star dentro la gara senza scoprirsi e abbiamo preso il gol del pareggio su una disattenzione. Sono situazioni che non devono capitare, attraverso queste partite passano gli scudetti. Dopo i primi 10' del secondo tempo abbiamo giocato con la testa a Manchester. Oggi era una gara da vincere, siamo passati da frenetici ad addormentati e viceversa. Abbiamo gestito male la palla e abbiamo concesso troppo gioco a loro. Dovevamo fare più gol, perché il rischio era elevato rimanendo sull'1-0. Penso che però questo pareggio faccia bene, così torniamo tutti con i piedi per terra e ritroviamo lo spirito di sacrificio".

SPORTAL.IT | 21-10-2018 18:05