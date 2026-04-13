Juventus, Ardoino criptico sui social: spunta una data che scatena i tifosi, Tether spaventa di nuovo Elkann

Un post criptico del ceo di Tether riaccende le voci sul colosso del criptovalute e la Juve: i tifosi interpretano la data come possibile segnale di novità imminenti

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Paolo Ardoino scatena l’entusiasmo dei tifosi della Juventus con un messaggio criptico pubblicato sui social. Nessuna spiegazione, ma abbastanza per alimentare le ipotesi su un possibile nuovo assalto di Tether nei confronti del club bianconero. Il gigante delle criptovalute ci aveva già provato nel dicembre 2025 con un’offerta complessiva da circa 1,1 miliardi di euro, rispedita però al mittente da John Elkann.

Juventus, Ardoino criptico sui social

La scalata di Tether alla Juventus è iniziata con l’acquisto fino all’11,5% delle quote, che hanno reso la società il secondo azionista del club, dietro a Exor. A dicembre la prima e finora unica offerta per rilevare il 65,4% detenuto dalla holding della famiglia Agnelli-Elkann, ma da parte di John Elkann è arrivato un no secco, perché “la Juventus, la nostra storia e i nostri valori non sono in vendita”, aveva chiarito in un video diventato virale sul web.

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Nel frattempo, Tether è riuscito a far eleggere un proprio rappresentante nel consiglio d’amministrazione del club e nel tempo non sono mancate scintille con la proprietà. Il riferimento principale del colosso delle stablecoin è l’ad Paolo Ardoino, molto attivo soprattutto su X. L’ultimo annuncio ha scatenato i tifosi, da tempo in rotta con Elkann. Ardoino si è limitato a cinguettare una data, quella di domani: “14.04.2026”.

Tether-Juventus: cosa può succedere il 14 aprile

Dal CEO di Tether non sono – al momento – arrivati chiarimenti. Il post lascia spazio a qualsiasi tipo di interpretazione, anche quella legata a un possibile nuovo assalto del socio di minoranza alle quote di Exor. Ma potrebbe pure essere relativo a iniziative strategiche della compagnia e, dunque, a un progetto completamente distante dal club.

Fioccano le reazioni dei tifosi. Vincenzo non ci gira intorno e va dritto al punto: “Compri la Juventus?”. Sulla stessa lunghezza d’onda Cla: “Finalmente compri la Juve?”. Ma non mancano commenti più scettici. “Hai intenzione di comprare la Juventus o ti limiterai solo a twittare?” chiede Lorenc. Un altro fan rincara: “Solo chiacchiere, però intanto si fa pubblicità…”. La data indicata da Ardoino potrebbe rappresentare un passaggio importante, ma solo le prossime ore chiariranno se si tratta di una mossa da collegare alla Signora o di tutt’altro.

La risposta di John Elkann a Tether

Non resta che aspettare la giornata di domani per capire se l’annuncio di Ardoino ha a che fare con una nuova offensiva al club. Intanto con l’atteso rinnovo di Luciano Spalletti fino al 2028, Elkann ha voluto mandare un messaggio ben preciso al popolo bianconero e anche a Tether.

Exor non ha alcuna intenzione di vendere il club, anzi farà tesoro degli errori commessi nel recente passato per dare il via a un nuovo ciclo affidato a un allenatore esperto come Spalletti, a cui saranno dati ampi poteri nel potenziamento della rosa. La proprietà prevede nuovi investimenti, anche se il piano di rilancio passa inevitabilmente dagli introiti garantiti dalla qualificazione in Champions League. Ballano nomi importanti tra i calciatori che andranno in scadenza, occasioni da sfruttare al di là del piazzamento finale in campionato: nel mirino sono finiti calciatori di livello mondiale come Robert Lewandowski, Bernardo Silva e Antonio Rüdiger.