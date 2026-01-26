Juventus, Ardoino talismano: neppure il trionfo col Napoli salva Elkann, la richiesta dei tifosi a Tether

La squadra di Spalletti stravince contro i campioni d'Italia dell'ex Conte sotto gli occhi del ceo di Tether: ancora scintille con la proprietà, si attende una nuova offerta

Neppure il 3-0 rifilato al Napoli campione d’Italia del grande ex Conte scagiona John Elkann. Anzi, i tifosi della Juventus sono sempre più ai piedi di Paolo Ardoino, l’uomo di Tether che sta provando a soffiare al rampollo di casa Agnelli le quote di Exor e che per tutti è già un talismano. Non senza risparmiare polemiche, il ceo del socio di minoranza della Signora aveva annunciato la sua presenza allo Stadium per il big match della 22esima giornata: visto com’è andata, non è difficile immaginare cosa si sia scatenato sui social.

La Juventus stravince sotto gli occhi di Ardoino

Tether detiene l’11,5% delle quote della Juventus, ma la scalata al club non è certo finita. Elkann ha respinto con decisione la prima offerta da 1,1 miliardi presentata dal colosso delle stablecoin, che presto potrebbe tornare alla carica con una nuova e più allettante proposte.

Dietro l’azienda che nel 2024 ha registrato un utile netto di 13,7 miliardi di dollari ci sono non solo due appassionati tifosi bianconeri, ma anche due tra gli uomini più ricchi d’Italia: l’azionista di controllo Giancarlo Devasini, terzo nella classifica dei paperoni stilati da Forbes con un patrimonio di 22,4 miliardi di euro, e il ceo Paolo Ardoino, quinto con 9,5 miliardi. Quest’ultimo ha fatto ritorno all’Allianz Stadium per la super sfida col Napoli, “ma tra i tifosi perché per noi di Tether non c’è posto nella tribuna della proprietà, aveva annunciato in un’intervista a Silvia Berzoni riservando l’ennesima stoccata a Elkann.

Il ceo di Tether è già considerato un talismano

Ardoino ha documentato la sua presenza nell’arena bianconera postando lo scatto delle squadre schierate sul rettangolo verde prima del fischio d’inizio e poi il risultato finale: “3-0”, senza aggiungere alcun commento. Semplice ma tremendamente efficace, come certificato dalle reazioni del popolo juventino sui social.

“Hai portato fortuna, mio presidente” scrive ‘Ardoinismo integrale’ provando ad anticipare anche un possibile scenario futuro nel caso l’assalto di Tether andasse – un giorno – in porto. “Ora ti tocca come minimo andare a vedere tutte le partite in casa” aggiunge ‘Dottor Joker’. “Hai portato bene… ti vogliamo lì tutte le partite” scrive ‘Gobbo calabrese’. “Talismano” chiosa ‘BS’.

Neppure il 3-0 al Napoli salva Elkann

La cura Spalletti ha consentito alla Juve di appropriarsi del quinto posto, a una sola lunghezza da Napoli e Roma e a 5 dal Milan secondo in classifica. Nonostante il cambio di rotta, la tifoseria non sembra aver cambiato idea su Elkann, sempre più bersaglio delle critiche.

“Urge una strategia per spodestare gli Elkann” commenta su Instagram Donato. “Ti prego, compra la Juventus. Liberaci”, è l’appello rivolto da Fabrizio ad Ardoino. “Prestagli due spicci per comprare una punta” gli suggerisce Oswald su X. Non resta che attendere le prossime mosse di Tether: arriverà l’offerta da 2 miliardi in grado di far vacillare le certezze di Exor?