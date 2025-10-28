Juventus, il silenzio di Ardoino fa rumore: Tether reclama spazio ma tace sull'esonero di Tudor, perché?

Da parte del socio di minoranza che punta ad avere un ruolo decisionale nel club neppure una parola sull'addio al tecnico croato. L'appello dei tifosi al ceo Ardoino

Solo pochi giorni fa, Paolo Ardoino ha confessato che gli piacerebbe comprare la Juventus. Ma il ceo di Tether, socio di minoranza del club bianconero con l’11,5% delle quote, non ha speso neppure una parola sui social – dove è piuttosto attivo – per commentare l’esonero di Tudor.

Juventus, il silenzio di Ardoino fa rumore

Nella giornata di oggi Ardoino ha dedicato un post su X all’azienda di cui è ceo, senza proferire parola sul terremoto che ha scosso la Continassa. Eppure l’addio a Tudor ha generato polemiche a non finire, con i tifosi che si sono scagliati soprattutto contro la società, rappresentata da John Elkann e dal direttore generale Damien Comolli.

Niente. Ha scelto un assordante silenzio, il rappresentante della società di stablecoin creata con Giancarlo Devasini. Il momento è delicato, delicatissimo. Perché i risultati continuano a non arrivare nonostante l’ennesima rivoluzione e più che mai tornano d’attualità proprio le parole di Ardoino che già lo scorso anno, durante l’era Motta, aveva lanciato bordate alla dirigenza: “Il club deve ristrutturarsi. C’è un problema di organizzazione, di supporto e di fiducia che va sistemato”.

Esonero Tudor, Tether non commenta

Da quando è iniziata la scalata del gigante delle criptovalute, che ora detiene l’11,5 % delle quote della Signora, Tether ha più volte espresso pareri e piani attraverso i suoi esponenti di punta. Tifoso, prim’ancora che socio di minoranza, Ardoino solo pochi giorni fa aveva dichiarato nel corso di una convention in Svizzera che comprare la Juventus gli piacerebbe eccome, senza tuttavia esprimersi sul cambio allenatore.

Qualche tifoso l’ha sollecitato sui social, invano. “Paolo salva la Juve, basta con ste ca…ate. Cosa me ne frega del futuro se in quel futuro l’Inter è una squadra di pallone e noi no”: è il commento di un utente al suo ultimo post. “Salvaci, per favore” si limita a scrivere Luca. Per ‘Fuego Blanconegro’ “Toglietevelo dalla testa: Elkann non venderà, anche se Ardoino farà la sua offerta. Possiamo solo sperare arrivi un allenatore vero. Con un progetto vero. Con un gioco vero. Il resto rimarrà un sogno”.

In attesa dell’assemblea degli azionisti

Tether ha cerchiato una data sul calendario: quella del 7 novembre, quando si riunirà l’assemblea degli azionisti che nominerà il nuovo consiglio di amministrazione. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato della mossa di Exor di ostacolare alcune modifiche richieste dall’azienda delle cripto, che spinge per rivedere la procedura per l’approvazione dell’aumento di capitale e soprattutto mira a un maggior coinvolgimento dei soci di minoranza nel cda.

Anche alla luce di quest’ultimo punto e della centralità dei tifosi in quello che Tether considera il nuovo corso bianconero da varare, in tanti speravano in una presa di posizione da parte di Ardoino e Devasini, che al momento ancora non si è registrata.