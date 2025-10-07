Juventus, Ardoino e Tether continuano la scalata al CdA: la conferma arriva sui social. La posizione di Elkann

Il Ceo di Tether conferma la sua intenzione di presentare dei candidati per il Consiglio di amministrazione, sui social arrivano le richieste dei tifosi: da Tonali a Del Piero presidente

Il futuro della Juventus potrebbe passare sempre di più dalle mani di Tether. Il socio di minoranza del club reclama un ruolo sempre più significativo e lo fa anche apertamente, sui social e chiamando a raccolta anche i tifosi. Ora non resta che attendere la replica di John Elkann.

Le intenzione di Ardoino

Non è una novità che Paolo Ardoino voglia avere un ruolo sempre più rilevante nel mondo Juventus. E le ultime mosse vanno tutte in quella direzione. Già nella giornata di ieri Tuttosport aveva rivelato le intenzioni del socio di minoranza nel club bianconero. Da socio di minoranza però il suo impatto sulle decisioni finali della società non potranno essere così pesanti. Ma quello dell’imprenditore ligure sembra anche un impegno a medio e lungo termine. L’ingresso in società di Tether è avvenuto con una percentuale di quote dell’8,5% e nel corso degli ultimi mesi è salito sopra il 10, una crescita che gli ha permesso di avere anche un potere nel CdA. Ma la scalata sembra non essere ancora finita.

La strategia di Tether

E’ evidente che l’impegno di Tether in Juventus possa diventare sempre più importante e per farlo Paolo Ardoino ha scelto anche una strategia di comunicazione molto chiara: quella di portare i tifosi bianconeri della sua parte. Nel corso dei mesi scorsi ha coniato l’acronimo “MJGA” (Make Juventus Great Again), preso parzialmente in prestito da Trump. E sempre più sui social comunica la sua intenzione di riportare la Juventus agli antichi splendori. E proprio nelle ultime ore arriva la conferma di questa strategia social con Ardoino che ha deciso di replicare a un commento di Edoardo Mecca: “Presenteremo una lista di candidati per il CdA”, si è limitato a dire. Ed è bastata questa conferma per scatenare la reazione dei tifosi della Vecchia Signora.

Il ruolo di Elkann e la richiesta dei tifosi

Le voci di corridoio in casa Juventus rivelano che John Elkann non fa i salti di gioia per l’arrivo di Tether in società né per la strategia di comunicazione attuata in questi mesi. Del resto lo stesso Ardoino, seppur velatamente, ha cavalcato il malcontento nei confronti della proprietà Juventus. L’addio di Andrea Agnelli è stato vissuto come uno strappo doloroso e la mancanza di un uomo dalle radici bianconere a capo del club è considerato un errore strategico da molti. Ora dovrò essere proprio Elkann a decidere come reagire a questa volontà di Tether di avere sempre più spazio. Sui social i tifosi hanno fatto sentire la propria voce chiedendo all’amministratore delegato dell’azienda specializzata in bitcoin l’arrivo di giocatori importanti (Tonali in primis, ndr) e anche un ruolo da presidente per Alex Del Piero.