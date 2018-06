Juventus, aria di rinnovo per Cuadrado

In attesa di novità sui fronti Rugani e Pjanic, la Juventus è al lavoro per blindare Cuadrado, fedelissimo di Allegri e giocatore con tanti estimatori in giro per l'Europa, attualmente impegnato al Mondiale. Pronto un importante rinnovo di contratto per il colombiano.

L'idea, come riportato da Sky Sport, sarebbe quella di prolungare l'attuale contratto, in scadenza nel giugno del 2020, di uno o due anni. Classe 1988, Cuadrado indossa la casacca bianconera dal 2015 (114 presenze, 13 reti).

SPORTAL.IT | 28-06-2018 07:45