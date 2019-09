Juventus, arrestati 12 capi ultrà: violenze ed estorsioni

Operazione “Last Banner” da parte della polizia che ha portato all‘arresto di ben 12 capi ultrà della Juventus. L’indagine, coordinata dalla procura di Torino, ha causato l’emissione, da parte del gip, di 12 misure cautelari nei confronti delle persone arrestate, tra le quali sono presenti figure di spicco del tifo organizzato bianconero.

Tra gli arrestati, infatti, ci sono i principali referenti dei gruppi Drughi, Viking, Nucleo 1985, Tradizione-Antichi Valori e Quelli… di via Filadelfia. In particolare, è stato fermato Dino Mocciola, capo del gruppo Drughi, ben noto alla polizia, in particolare per aver ucciso, durante una rapina, un rappresentante delle forze dell’ordine. Dino Mocciola sarebbe uno dei responsabili delle infiltrazioni della ‘ndrangheta all’interno della curva della Vecchia Signora.

Le accuse sono pesanti. Il pm Chiara Maina e il procuratore aggiunto Patrizia Caputo, entrambe a capo delle indagini delle Digos, hanno mosso, all’indirizzo delle 12 persone arrestate, imputazioni di vario titolo: estorsione aggravata, associazione a delinquere, autoriciclaggio e violenza privata.

La denuncia era partita, circa un anno fa, da parte dello stesso club bianconero, deciso a “ripulire” lo stadio. La Juventus, due anni fa, aveva deciso di sospendere i rapporti con il tifo organizzato, eliminando ogni “favore” ai vari gruppi ultrà che si erano poi organizzati in maniera differente per cercare di non perdere i benefit.

Da segnalare che altre operazioni sono, al momento, in corso in altre città, sempre con obiettivo i gruppi organizzati del calcio. Sotto osservazione ci sarebbero ben 37 referenti di gruppi ultrà ben noti nel mondo del pallone.

SPORTAL.IT | 16-09-2019 08:44