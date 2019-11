Juventus, arriva il grande annuncio di Leonardo Bonucci

Leonardo Bonucci legato sempre più a vita con la Juventus. Il capitano bianconero ha raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto, in scadenza nel 2023, per un ulteriore anno, fino al 2024, con aumento dell’ingaggio. La dirigenza dei campioni d’Italia ha premiato il giocatore per le sue prestazioni in questa prima parte di campionato: “Non è stata scelta a caso la data di oggi, il 19 novembre, per un annuncio tanto importante: se ormai nella mente di tutti i bianconeri questo è il numero indissolubilmente legato a Bonucci, da oggi lo sarà ancora di più”.

Bonucci è raggiante: “E’ una giornata storica, indimenticabile, è un sogno che si avvera. E’ un’altra firma su un contratto importante. Per me la Juventus è casa. Alla fine della mia avventura alla Juve sarò soddisfatto se quella bacheca finirà di essere completata come deve…”, ha scritto, alludendo alla Champions League.

“Voglio tante altre presenze, gol e trofei con la Juve – ha proeguito Leo -. La firma su questo contratto dimostra quanto tenga a questa maglia e quanto la Juventus me lo dimostri ogni anno. Grazie anche alle responsabilità date dopo l’infortunio di Giorgio, ho capito che serviva qualcosa in più. Avevo l’obiettivo di crescere dopo lo scorso anno, lo paragono al 2016/2017 quando sono entrato nella Top 11 Mondiale e siamo arrivati in finale di Champions League”.

“Le sensazioni si equivalgono ma la stagione è lunga, manca un’eternità alla finale di Champions che è il nostro obiettivo”, ha aggiunto.

SPORTAL.IT | 19-11-2019 20:00