Juventus, arriva l'annuncio: ecco il primo colpo dell'estate

Aaron Ramsey è un nuovo giocatore della Juventus. Il gallese era da molto tempo in predicato di trasferirsi in bianconero, non avendo rinnovato il proprio contratto con l'Arsenal, ma mancava l'annuncio ufficiale. E la Vecchia Signora ha completato l'ultimo passo, comunicando al mondo l'ingaggio del giocatore, che arriverà a Torino nella prossima stagione a parametro zero.

"E' ufficiale: il centrocampo bianconero per la prossima stagione potrà contare su un innesto di altissimo livello. Dopo l'esperienza in Premier League con la maglia dell'Arsenal, Aaron Ramsey sarà un giocatore della Juventus a partire dal 1° luglio 2019", si legge nella nota emessa dal club.

La Juventus ha poi fornito ulteriori dettagli sulle condizioni a cui abbraccerà il suo prossimo rinforzo: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Aaron James Ramsey con effetti dal 1° luglio 2019 e scadenza al 30 giugno 2023. A fronte del tesseramento del calciatore, Juventus sosterrà oneri accessori per € 3,7 milioni, pagabili entro il 10 luglio 2019.

"Ventotto anni, nato il 26 dicembre 1990 nella cittadina gallese di Caerphilly, Ramsey ha iniziato la carriera nelle giovanili e poi nella prima squadra del Cardiff City, fra il 2007 e il 2008. A luglio 2008 il suo approdo all'Arsenal, club con il quale giocherà fino alla prossima estate. Con i Gunners, Aaron ha esordito in Premier League il 13 settembre 2008 contro il Blackburn Rovers, e ha disputato da allora 256 partite nel massimo campionato, tanto da essere il giocatore che vanta più presenze in questo periodo, almeno 10 in più di qualsiasi altro compagno di squadra. Ramsey un giocatore di qualità, che sa vedere il gioco a 360 gradi ed è in grado di distribuire palloni importanti in tutte le zone del campo, ma è anche prolifico in termini di reti. Infatti, nelle ultime 10 stagioni di Premier League, ha realizzato 38 gol, nessun centrocampista dell'Arsenal come lui. Aaron ha realizzato almeno una rete e servito almeno un assist in ognuna delle ultime otto annate nel campionato inglese: solo altri cinque giocatori ci sono riusciti nel periodo (Agüero, Long, Mata, Welbeck e David Silva)", ha aggiunto la società bianconera.

