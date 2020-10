Juventus, arriva l'annuncio ufficiale su Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo è guarito dal Coronavirus. La Juventus ha pubblicato un comunicato dove annuncia che l’ultimo tampone effettuato dall’attaccante portoghese ha avuto esito negativo.

“Cristiano Ronaldo ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per il Covid 19. L’esame ha dato esito negativo. Il giocatore dopo 19 giorni è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare”, recita la nota del club bianconero.

CR7 potrebbe scendere in campo già contro lo Spezia domenica nella partita valida per la sesta giornata di campionato, anche se la sua condizione fisica dopo l’isolamento forzato nella sua villa di Torino è da verificare.

Il ritorno di Ronaldo, che si è scoperto positivo lo scorso 13 ottobre durante il ritiro della Nazionale portoghese, è quanto meno provvidenziale per la squadra di Andrea Pirlo, che dopo gli ultimi passi falsi in campionato e in Champions League ha bisogno come non mai di ritrovare il suo punto di riferimento in attacco.

Il cinque volte Pallone d’Oro non ha potuto giocare le partite contro Crotone, Verona, Dinamo Kiev e Barcellona: un ciclo in cui la Vecchia Signora orfana del suo leader tecnico ha racimolato un magro bottino, ottenendo solo una vittoria, due pareggi e una sconfitta.

Scocciato per non aver potuto giocare contro i blaugrana, Ronaldo aveva mostrato segni d’impazienza nei giorni scorsi, definendosi tra l’altro una “bestia in gabbia” e sfogandosi contro il tampone (un post poi cancellato a seguito delle polemiche e della piccata risposta di alcuni virologi).

OMNISPORT | 30-10-2020 19:00