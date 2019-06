Juventus, arriva una brutta notizia per i tifosi

Sistemate tutti i tasselli sul fronte allenatori, il mercato di Serie A sta per entrare nel vivo. La data ufficiale che segnerà l’inizio della campagna di trasferimenti estiva del 2019 sarà il 1° luglio, ma di fatto tutte le squadre si sono già mosse attraverso contatti, ma anche attraverso qualche affare ufficiale.

La fine di giugno è però anche per tradizione il momento in cui le società iniziano a far uscire le prime informazioni sulle campagne abbonamenti in vista della prossima stagione. Prima di partire per qualche giorno di vacanza, allora, i tifosi possono iniziare a programmare l’investimento da fare per assicurarsi la possibilità di assistere dal vivo alle partite della propria squadra del cuore.

Ebbene, tali notizie non sono molto confortanti per i sostenitori della Juventus. La società campione d’Italia ha infatti varato un aumento dei prezzi medio del +10,8%, che va dall’8,1% di aumento della Tribuna Est laterale al +15,3% della Est centrale.

Rincari anche per le curve, che restano comunque i settori più economici: la Nord e la Sud passano da 595 a 650 euro, aumentando del 9%. Il settore più caro resta la Tribuna Est centrale (2.370).

Chi quindi vorrà gustarsi le 19 partite casalinghe della prima Juventus targata Sarri dovrà mettere pesantemente mano al portafoglio, anche se l’aumento è su cifre inferiori a quello della scorsa estate, quando la percentuale era addirittura del 30%, sulla scia dell’arrivo di Cristiano Ronaldo, benché i prezzi fossero stati decisi molto prima…

Gli aumenti dei prezzi degli abbonamenti di anno in anno sono comunque una costante per la Juventus, almeno dall’apertura dell’Allianz Stadium. Il picco era stato raggiunto con il +9,7% tra la stagione 2013/14 e il 2014/15, mentre tra il 2016/17 e il 2017/18 il rincardo dei rinnovi era stato di 9,6%.

La campagna abbonamenti della Juventus inizierà martedì 25 giugno con possibilità di rinnovo fino all’8 luglio. I rinnovi con cambio posto avverranno nella giornata di mercoledì 10 luglio.

SPORTAL.IT | 22-06-2019 16:41