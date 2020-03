Juventus, arriva una buona notizia per Cristiano Ronaldo

Sospiro di sollievo per Cristiano Ronaldo, attualmente in quarantena a Funchal, in Portogallo, per l’emergenza Coronavirus: la madre Dolores Aveiro, 65 anni, è stata dimessa dall’ospedale Nélio Mendonça, dove era stata ricoverata in seguito all’ictus dello scorso 3 marzo. A riportare la notizia, il quotidiano portoghese Correio da Manha.

Le condizioni di mamma Dolores sono state il motivo dell’immediata partenza di Ronaldo appena dopo la gara di campionato contro l’Inter: CR7 era volato sull’isola di Madeira insieme alla fidanzata Georgina e ai figli ed era stato raggiunto lì dalla notizia della positività del compagno di squadra della Juventus Daniele Rugani.

“Grazie per tutti i messaggi di supporto per mia mamma. È stabile e sta recuperando in ospedale. Io e la mia famiglia vogliamo ringraziare i medici che la curano e chiedere cortesemente un po’ di privacy”, aveva dichiarato il cinque volte Pallone d’Oro sulla questione.

L’attaccante portoghese intanto non ha mai smesso di allenarsi nella sua abitazione di Madeira: grazie all’attrezzatura della sua grande palestra CR7 cerca di mantenersi in forma, lavorando da solo. Il rientro alla Continassa è ancora un’incognita, dipenderà dagli sviluppi dell’emergenza Coronavirus.

Ronaldo è uno dei quattro giocatori della rosa bianconera lontano da Torino: oltre a lui Gonzalo Higuain, Miralem Pjanic e Sami Khedira.

SPORTAL.IT | 21-03-2020 09:28