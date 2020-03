Juventus, arrivano aggiornamenti importanti su Cristiano Ronaldo

Il martedì d’ansia di Cristiano Ronaldo, volato in Portogallo per assistere la mamma Dolores Aveiro, colpita da un ictus, ha mandato in apprensione tutti i tifosi della Juventus.

A spazzare via le paure ci ha pensato lo stesso CR7: secondo quanto riporta Sky, l’attaccante portoghese si è presentato regolarmente in campo per l’allenamento di mercoledì dei bianconeri, nonostante lo spostamento della semifinale di Coppa Italia con il Milan inizialmente in programma questa sera.

Le condizioni della madre sono stabili, riporta l’emittente satellitare: Ronaldo è stato tranquillizzato dai medici, non ha perso tempo e da professionista qual è è tornato subito a Torino per allenarsi con i compagni in vista del prossimo impegno di campionato.

A meno di cambiamenti dell’ultim’ora, domenica i campioni d’Italia affronteranno l’Inter nel recupero della partita rinviata tra mille polemiche la scorsa settimana. Si aspetta però ancora l’ufficialità.

SPORTAL.IT | 04-03-2020 14:08