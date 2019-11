Juventus, arrivano novità sul caso Cristiano Ronaldo

E' in programma un incontro chiarificatore tra Cristiano Ronaldo e Pavel Nedved dopo quanto avvenuto domenica sera, durante la partita tra Juventus e Milan all'Allianz Stadium. Secondo quanto riportano fonti da Torino, per il club bianconero non esiste nessun caso Ronaldo: l'episodio è già stato chiarito e non ci sarà nessuno strascico e nessuna multa.

Ma nelle prossime ore in ogni caso potrebbe esserci un confronto tra il vice presidente Nedved e il giocatore, per capire meglio la situazione e non creare ulteriori incomprensioni.

Intanto il cinque volte Pallone d'Oro si è mostrato allegro e di buon umore in Portogallo: CR7 ha regolarmente preso parte agli allenamenti della selezione lusitana in vista delle due gare di qualificazione a Euro 2020 contro Lituania e Lussemburgo. "Se è pronto? Non ho una laurea in medicina, ma l'ho visto bene. La cosa più importante è che è qui, perché è il migliore al mondo", ha detto l'attaccante Paciencia.

Ronaldo ha lavorato senza limitazioni, e senza nessun apparente problema fisico che invece Maurizio Sarri aveva evocato dopo la partita contro il Milan. La nazionale portoghese partirà nel primo pomeriggio per l'Algarve, dove affronterà la formazione della Lituania nella serata di giovedì. E Ronaldo sarà in campo.

In Italia il dibattito sulle condizioni della stella della Juve continua: Adani ha attaccato duramente Fabio Capello per le critiche a CR7 ("Non dribbla un avversario da tre anni"): "E’ una cavolata assoluta. Anzi, vi dirò una cosa. Se Dybala non avesse fatto il gol della vittoria tutti loro avrebbero criticato Sarri, vi faccio questa confidenza. L’Italia è questa, meno competenza e tanta polemica", le parole a Radio Deejay.

SPORTAL.IT | 13-11-2019 09:56