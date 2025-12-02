Juventus, l'Arsenal mette gli occhi su Yildiz: e la trattativa sull'aumento di stipendio è ancora ferma

Il talento turco inizia a far gola alle grandi europee: il suo contratto scade nel 2029 ma guadagna "soltanto" 1,7 milioni l'anno: il suo entourage chiede di arrivare a 6, i bianconeri propongono meno di 5

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Inevitabile che le sirene provino a corrompere gli animi, lo insegnano i classici dell’antichità. Ulisse tappò le orecchie dei suoi uomini e si fece legare ad un palo, la Juventus dovrà usare dei lacci metaforici ma altrettanto saldi per evitare che le lusinghe facciano deviare Kenan Yildiz dal suo futuro in bianconero.

Juventus, l’Arsenal su Yildiz

Il turco classe 2005 è uno dei talenti più puri in circolazione in Europa, e la Juventus ne sta ricevendo continue dimostrazioni. Chiedere a Bodo Glimt e Cagliari, ultime squadre ad aver “assaggiato” dribbling e gol di Kenan. I fari di tanti club europei stanno puntando forte su di lui: oltre al Real Madrid, infatti, ora ci sarebbe anche l’Arsenal, che secondo quanto riporta Sport Mediaset, avrebbe mosso i primi passi con l’entourage del calciatore per conoscere le richieste contrattuali. Non una vera trattativa, perché Yildiz è sotto contratto con la Juventus fino al 2029, ma quello che potrebbe rappresentare il prologo ad un corteggiamento vero e proprio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Juve-Yildiz, prove di rinnovo

Inutile dire che la Juventus farà di tutto per non perdere un giocatore dal futuro che definire radioso è poco: Comolli vuole rinnovare al più presto l’accordo, sebbene i lacci del fair play finanziario impongano cautela e passi cadenzati. Come riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus è chiamata a una missione abbastanza delicata vista la distanza che ancora esiste tra l’offerta e le richieste del calciatore. La distanza non è significativa, ma esiste.

Yildiz chiede un ingaggio top

Attualmente, Yildiz guadagna circa 1,7 milioni di euro più bonus all’anno, e avrebbe chiesto un ingaggio da top player, tra i 6 e i 7 milioni. Per intenderci, il tetto massimo dello stipendio della Juventus (al netto del bonus che percepisce quest’anno Vlahovic) è di 6 + bonus, ossia l’ingaggio di David. Al momento, però, i bianconeri gli avrebbero proposto una cifra leggermente inferiore ai 5. Chiaro che, a fronte di interessamenti da parte di big europee, bisognerà chiudere il cerchio in fretta. Essendo ben consapevoli che, a fronte di offerte faraoniche a club e giocatore, gli scenari potrebbero (purtroppo) mutare rapidamente.