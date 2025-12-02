Juventus, l'Arsenal mette gli occhi su Yildiz: e la trattativa sull'aumento di stipendio è ancora ferma

Inevitabile che le sirene provino a corrompere gli animi, lo insegnano i classici dell’antichità. Ulisse tappò le orecchie dei suoi uomini e si fece legare ad un palo, la Juventus dovrà usare dei lacci metaforici ma altrettanto saldi per evitare che le lusinghe facciano deviare Kenan Yildiz dal suo futuro in bianconero.
Juventus, l’Arsenal su Yildiz
Il turco classe 2005 è uno dei talenti più puri in circolazione in Europa, e la Juventus ne sta ricevendo continue dimostrazioni. Chiedere a Bodo Glimt e Cagliari, ultime squadre ad aver “assaggiato” dribbling e gol di Kenan. I fari di tanti club europei stanno puntando forte su di lui: oltre al Real Madrid, infatti, ora ci sarebbe anche l’Arsenal, che secondo quanto riporta Sport Mediaset, avrebbe mosso i primi passi con l’entourage del calciatore per conoscere le richieste contrattuali. Non una vera trattativa, perché Yildiz è sotto contratto con la Juventus fino al 2029, ma quello che potrebbe rappresentare il prologo ad un corteggiamento vero e proprio.
Juve-Yildiz, prove di rinnovo
Inutile dire che la Juventus farà di tutto per non perdere un giocatore dal futuro che definire radioso è poco: Comolli vuole rinnovare al più presto l’accordo, sebbene i lacci del fair play finanziario impongano cautela e passi cadenzati. Come riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus è chiamata a una missione abbastanza delicata vista la distanza che ancora esiste tra l’offerta e le richieste del calciatore. La distanza non è significativa, ma esiste.
Yildiz chiede un ingaggio top
Attualmente, Yildiz guadagna circa 1,7 milioni di euro più bonus all’anno, e avrebbe chiesto un ingaggio da top player, tra i 6 e i 7 milioni. Per intenderci, il tetto massimo dello stipendio della Juventus (al netto del bonus che percepisce quest’anno Vlahovic) è di 6 + bonus, ossia l’ingaggio di David. Al momento, però, i bianconeri gli avrebbero proposto una cifra leggermente inferiore ai 5. Chiaro che, a fronte di interessamenti da parte di big europee, bisognerà chiudere il cerchio in fretta. Essendo ben consapevoli che, a fronte di offerte faraoniche a club e giocatore, gli scenari potrebbero (purtroppo) mutare rapidamente.