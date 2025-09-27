Juventus-Atalanta, Vlahovic fuori dai titolari ed è bufera su lui e Tudor: un gesto di Dusan fa discutere

Il croato escluso dall'undici iniziale (come David), poi in campo solo nel corso della ripresa e poco incisivo. Putiferio per quel tuffo in area nerazzurra a tempo scaduto.

La Juventus non sa più vincere. Dopo i tre successi di fila a inizio campionato, la squadra di Tudor sembra essersi piantata. Pari col Borussia Dortmund in Champions League, riacciuffato miracolosamente nel recupero dopo aver visto i fantasmi della possibile sconfitta. Pari a Verona, sia pur condito dalle polemiche per le decisioni arbitrali sfavorevoli. Pari anche con l’Atalanta in casa, in rimonta e con gli ultimi 15′ giocati in superiorità numerica. C’è un po’ di malcontento al termine del match contro la Dea e sul banco degli imputati ci finisce, come sempre, l’allenatore. Motivo? La scelta di rinunciare a Vlahovic, ma anche quella di non inserire a gara in corso David.

Juve-Atalanta, Vlahovic in campo nel secondo tempo

Il croato escluso dall’undici titolare a vantaggio di Openda, che pure non ha brillato. Nonostante le rassicurazioni di Chiellini prima del match – “Vlahovic è un giocatore della Juve e rimarrà in bianconero fino a giugno 2026″ – c’è chi teme che le decisioni tecniche possano essere state influenzate dal mercato. Vlahovic è poi entrato in campo della ripresa (e in tanti si sono chiesti: perché non lanciare pure David?), anche se non ha inciso più di tanto anche perché di palloni giocabili ne ha avuti a disposizione pochi. E su uno di questi si è reso protagonista di un gesto destinato a far discutere: una plateale simulazione nel recupero.

La simulazione di Vlahovic e le parole in diretta di Ambrosini

Su lancio di Zhegrova, infatti, Vlahovic – una volta resosi conto di non poter arrivare sul pallone – è rovinato a terra, allargando poi le braccia e guardando con aria interlocutoria il direttore di gara, Sozza. Il croato è rimasto in questa posizione per diversi secondi, mimando anche un possibile intreccio col giocatore dell’Atalanta alle sue spalle: in realtà, anche vedendo e rivedendo più volte l’azione, non c’è alcun punto di contatto tra i due. Curioso anche il commento di Massimo Ambrosini in presa diretta su DAZN: “Non c’è nulla ma non c’è neanche una protesta veemente da parte di Vlahovic”. Veemente no, ma la protesta – educata e sommessa – c’era stata, come sottolineato da diversi utenti sui social.

Tudor esclude David, putiferio sul tecnico della Juventus

Animate le discussioni su X durante e dopo il match. “Qualcuno mi può far capire perchè David non gioca dal 1′ titolare ma ha messo Openda e ora Vlahovic?”, chiede un tifoso bianconero. “Vlahovic dopo la seratona di champions è tornato la solita … di sempre… poveri noi che ci eravamo illusi”, la disincantata riflessione di un altro utente. “Comunque uno che non fa giocare Vlahovic è un altro scienziato”, incalza un appassionato. “Tudor ha deciso di rovinare David in favore di Vlahovic che andrà via a giugno. Allenatore senza idee tattiche al momento”, è un altro punto di vista piuttosto ricorrente.