Del Piero allo Stadium per Juventus-Atalanta, i tifosi bianconeri sognano: ma è ansia per Bremer di nuovo ko

La presenza di "Pinturicchio", in odore di presidenza, scatena gli entusiasmi tra i fan della Vecchia Signora: preoccupa, invece, lo stop del difensore, anche se Tudor è ottimista.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Giornata di emozioni forti per i tifosi della Juventus. La partita contro l’Atalanta, di per sé molto importante ai fini della classifica, ha fatto da sfondo a un paio di storie che si sono intrecciate sul prato e tra le mura dello Stadium. Una riguarda una leggenda vivente della società bianconera e dello stesso calcio italiano: Alessandro Del Piero. La sua presenza nell’impianto, ufficialmente da inviato Sky per la partita, non è certamente passata inosservata. Come non è passata inosservata la smorfia di Gleison Bremer al momento dell’uscita dal campo nella ripresa: è di nuovo allarme sulle condizioni del difensore brasiliano.

Juventus-Atalanta, spunta Del Piero: indizio sul futuro?

Dopo le tante voci relative al suo possibile approdo alla presidenza bianconera, ecco forse un indizio: Del Piero in carne e ossa allo Stadium. Bagno di folla e delirio per l’ex numero 10 della Vecchia Signora, che ha parlato in collegamento con Sky nel prepartita. Per lui, però, anche un contatto “fisico” coi tifosi, che gli hanno tributato cori e ovazioni. Tantissimi gli attestati di stima nei confronti dell’ex fantasista, che in tanti vedrebbero di buon occhio come uomo immagine della “nuova” Juventus, ma anche come pianificatore di un rilancio capace di seguire i valori più autentici della società bianconera.

Juve, tutti i tifosi d’accordo: “Alex presidente perfetto”

“Portatelo subito nel box riservato al presidente“, l’invito perentorio di un tifoso sui social. “Abbiamo bisogno di te capitano”, un altro appello accorato. “Bentornato Alex”, un altro messaggio. Ma sono davvero tantissime le manifestazioni d’affetto dei tifosi della Juventus nei confronti di un personaggio tanto amato e stimato. Uno dei pochi capaci di mettere tutti d’accordo. “Con Del Piero presidente tornerei davvero a seguire la Juve”, la confessione di un altro fan disincantato. Dai sogni per il possibile ritorno di Del Piero, però, alla delusione per il pari con l’Atalanta, condito per giunta da qualche polemica. E da una preoccupazione non da poco.

Infortunio Bremer, fan preoccupati: ma Tudor è ottimista

L’uscita di scena di Bremer, costretto a chiedere la sostituzione negli ultimi minuti di gioco, ha infatti allarmato diversi tifosi juventini. Al suo posto Cabal – che, ironia della sorta, pochi minuti più tardi ha messo a segno la rete del pari contro l’Atalanta – ma, dopo il falso allarme dei giorni scorsi, sono in tanti a chiedersi se il difensore possa andare incontro a un lungo stop. A preoccupare sono le condizioni del ginocchio di Bremer, elemento rivelatosi indispensabile per la tenuta difensiva della formazione di Tudor. Lo stesso tecnico, interpellato al termine della gara, ha ostentato fiducia e ottimismo: “È stata una partita in cui abbiamo speso tanto, penso non sia niente di grave. In ogni caso, vedremo”.