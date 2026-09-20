Juventus-Atalanta, formazioni ufficiali, le scelte di Spalletti su Woltemade e Nico Gonzalez

Dopo la scorpacciata col NEC i bianconeri tornano in campo per dare continuità al bel risultato europeo. Ecco le scelte dei due allenatori per il match dell'Allianz Stadium.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Dopo la vittoria in Europa League contro il NEC, la Juventus torna in campo in campionato e ospita l’Atalanta. Luciano Spalletti ha scelto l’undici da mandare in campo, con diverse novità soprattutto tra centrocampo e trequarti. In attacco spazio a Kolo Muani, preferito a Woltemade, mentre alle sue spalle ci sono Alajbegovic e Nico Gonzalez. Sulle fasce confermati Celik e McKennie, con Cambiaso che parte dalla panchina. Anche l’Atalanta di Maurizio Sarri presenta le proprie scelte, con Kessie ed Ederson in mezzo e Scamacca al centro dell’attacco.

Juventus-Atalanta: le formazioni ufficiali

La Juventus affronta l’Atalanta con una difesa a tre composta da Kalulu, Bremer e Lucumi, davanti a Vicario. Sulle corsie esterne Spalletti punta su Celik e McKennie, mentre in mezzo al campo ci sono Douglas Luiz e Sarr. Il tecnico bianconero conferma quindi le indicazioni della vigilia, lasciando Koopmeiners in panchina. Una scelta che modifica anche l’assetto della squadra, chiamata a dare continuità al successo europeo contro il NEC.

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Woltemade in panchina, gioca Kolo Muani

La principale scelta di Spalletti riguarda il centravanti. Kolo Muani è titolare e viene preferito a Woltemade, nonostante il tedesco resti una delle alternative offensive più importanti della rosa. Il francese sarà il riferimento centrale dell’attacco bianconero e avrà il compito di dare profondità alla manovra. Alle sue spalle il tecnico punta su Alajbegovic e Nico Gonzalez, completando così il reparto offensivo. Restano inizialmente in panchina Conceicao e Zhegrova, pronti a entrare nel corso della partita.

Nico Gonzalez titolare, fuori Conceicao

Spalletti sceglie quindi Nico Gonzalez dal primo minuto sulla trequarti. L’argentino parte insieme ad Alajbegovic, mentre Conceicao e Zhegrova vengono inizialmente esclusi dall’undici titolare. La scelta conferma la volontà del tecnico di puntare su una coppia di giocatori capace di muoversi alle spalle del discusso Kolo Muani. Sulle fasce, invece, spazio a Celik e al tuttofare McKennie, con Cambiaso che torna a disposizione ma comincia dalla panchina. Chissà che non possa essere diventata questa la quadra definitiva di mister Spalletti dopo le amnesie delle prime giornate di campionato.

Atalanta, Scamacca guida l’attacco

L’Atalanta di Sarri si schiera con Carnesecchi in porta, Bellanova, Kossounou, Scalvini e Kolasinac in difesa. A centrocampo spazio a Kessie, Gaetano ed Ederson, con l’ex Cagliari preferito a Samardzic nel ruolo di regista. Sulla trequarti c’è De Ketelaere, mentre in attacco il riferimento centrale è Scamacca, preferito a Krstovic. Sulla sinistra viene scelto Rowe, che parte davanti a Raspadori. Queste le formazioni ufficiali scelte da Spalletti e Sarri per la sfida tra Juventus e Atalanta.

Juventus-Atalanta: formazioni ufficiali