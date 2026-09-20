Fa discutere la decisione di Zufferli (e di Marini) di non assegnare il penalty per un fallo apparso evidente ai vari specialisti della moviola: giudizi unanimi e impietosi.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Una volta tanto sono tutti d’accordo: in Juventus-Atalanta c’era un fallo da rigore misteriosamente ignorato dall’arbitro di campo e dal suo omologo in sala Var. Sta facendo discutere la trattenuta di Kalulu ai danni di Rowe che il direttore di gara, Zufferli, e il Var Marini hanno giudicato regolare. Il punteggio era in bilico, coi bianconeri avanti per effetto del gol di Conceicao e i nerazzurri che cercavano di portarsi in parità. Un eventuale penalty a favore dei nerazzurri avrebbe potuto consentire alla squadra di Sarri di portarsi sull’1-1 prima dell’intervallo, invece poi nella ripresa sarebbe arrivato il gol del definitivo 2-0 di Bremer.

Juve-Atalanta, la trattenuta di Kalulu su Rowe

In effetti la dinamica dell’episodio lascia poco spazio a interpretazioni. La maglia di Rowe, che aveva superato in velocità il difensore della Juve, si allunga in modo evidente. È Kalulu che trattiene il suo avversario e non si capisce perché Zufferli, ben posizionato, non assegni la massima punizione in favore della Dea. Dubbi condivisi, per giunta, nel corso delle telecronache in abbinata su Sky e su DAZN. A tal proposito, interessante il verdetto sull’episodio da parte di due ex arbitri: uno, Luca Marelli, ‘talent arbitrale’ proprio per l’emittente streaming che detiene i diritti di trasmissione di tutti gli incontri di Serie A, l’altro dell’ex internazionale Gianpaolo Calvarese.

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Marelli e Calvarese lapidari: “Errore di Zufferli”

“La maglia si allunga in maniera chiara per lungo tempo e la trattenuta è molto, molto evidente“, il giudizio lapidario di Marelli chiamato in causa nel corso della telecronaca su DAZN. “Va bene lasciar correre qualcosa di più, ma non si può andare oltre il regolamento”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Calvarese, attraverso un post sui social condito da un successivo intervento video: “La trattenuta di Kalulu ai danni di Rowe in Juventus-Atalanta è persistente e condiziona il movimento dell’inglese“, l’analisi dell’ex direttore di gara della sezione di Teramo. “Manca un rigore per i nerazzurri”.

Pistocchi e Varriale increduli: “Dov’è finito il Var?”

Se due ex fischietti sono assolutamente d’accordo nel giudicare come una svista la decisione di Zufferli, pesanti anche i giudizi di due giornalisti come Maurizio Pistocchi, storico ex moviolista Mediaset, ed Enrico Varriale, ex vicedirettore di Rai Sport. Così Pistocchi su X: “L’arbitro Zufferli può non aver visto, il VAR Marini no. Trattenuta evidente e prolungata di Kalulu su Rowe, rigore nettissimo non concesso all’Atalanta”. Tranchant pure il post di Varriale: “Clamoroso errore di Zufferli che ignora una solare trattenuta di Kalulu su Rowe in Juve-Atalanta. Ma se l’arbitro dal campo può sbagliare inconcepibile che in un’occasione del genere il VAR resti silente“.